Тема отношений с Украиной пока "слишком теоретический вопрос".

В Кремле заявили, что для возобновления отношений РФ с Украиной нужно "выполнение задач СВО".

Тема отношений с Украиной пока "слишком теоретический вопрос", сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он поставил условие, что для начала России нужно выполнить намеченные цели специальной военной операции (СВО).

"Сначала нужно все-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными", - заявил Песков, пытаясь оправдать нападение на Украину.

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Песков даже добавил, что "все предложения о диалоге были отвергнуты - и Украиной, и западниками".

Напомним, целями полномасштабной войны против Украины Россия называет "демилитаризацию и денацификацию Украины". Москва также настаивает на признании Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" суверенными государствами.

Переговоры с РФ

Украина при посредничестве США провела несколько раундов переговоров с РФ. Однако они не сдвинулись с мертвой точки. На встречах было договорено об обмене пленными и телами погибших.

Сегодня госсекретарь Марко Рубио выступил с заявлением, бутдо бы американский президент Дональд Трамп теряет терпение по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину, который не соглашается на всяческие предложения главы Белого дома прекратить войну.

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