В Кремле заявили, что для возобновления отношений РФ с Украиной нужно "выполнение задач СВО".
Тема отношений с Украиной пока "слишком теоретический вопрос", сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он поставил условие, что для начала России нужно выполнить намеченные цели специальной военной операции (СВО).
"Сначала нужно все-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными", - заявил Песков, пытаясь оправдать нападение на Украину.
Песков даже добавил, что "все предложения о диалоге были отвергнуты - и Украиной, и западниками".
Напомним, целями полномасштабной войны против Украины Россия называет "демилитаризацию и денацификацию Украины". Москва также настаивает на признании Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" суверенными государствами.
Переговоры с РФ
Украина при посредничестве США провела несколько раундов переговоров с РФ. Однако они не сдвинулись с мертвой точки. На встречах было договорено об обмене пленными и телами погибших.
Сегодня госсекретарь Марко Рубио выступил с заявлением, бутдо бы американский президент Дональд Трамп теряет терпение по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину, который не соглашается на всяческие предложения главы Белого дома прекратить войну.