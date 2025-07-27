Эта видеоработа уже получила почти 500 тысяч просмотров.

Трек Нади Дорофеевой и Позитива под названием "Смак-печаль", который занимал первую строчку на YouTube Charts, вытеснила музыкальная новинка от певицы Анны Тринчер.

Ее откровенный клип на композицию "Півонії" режиссера Германа Ненова всего за два дня после официальной премьеры произвел фурор на YouTube. Он уже получил почти 500 тысяч просмотров.

"Я хочу, чтобы эта песня стала вашим личным гимном - одой наслаждения от себя. Пусть она обольщает вас, возбуждает, раскрывает, вдыхает в вас жизнь. Эта песня для вас", - писала Анна.

Видео дня

К слову, Тринчер также отреагировала на успех видеоработы в своем Instagram.

"Первые", - подчеркнула певица.

Топ-5 клипов YouTube Charts

К слову, в первую пятерку самых прослушиваемых клипов в Украине вошли видеоработы таких исполнителей:

Анна Тринчер - "Півонії"

DOROFEEVA & POSITIFF - "Смак-печаль"

Renat Abushev - "Не летів би, але мушу"

Maestro_Barsik - "Не летів би, але мушу"

Nazarii Rubel - "Якщо колись заплачуть твої очі".

Напомним, ранее стало известно, какой украинский клип набрал 100 млн просмотров на YouTube.

Вас также могут заинтересовать новости: