России для масштабирования производства беспилотников не хватает деталей, считает Хазан.

Россияне могут увеличить производство своих беспилотников типа "Шахед" в месяц максимум на 10%. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов.

Хазан считает, что стоит быть осторожными с заявлениями о том, что Россия якобы делает все для того, чтобы увеличить производство дронов и оно якобы быстро наращивается. Говоря о фото и видео, связанных с этой темой, Хазан напомнил о термине "постановочное видео".

"Потому что люди, которые имеют отношение к производству, понимают, что так производство построить нет возможности", - пояснил эксперт.

Видео дня

Кроме того, по его словам, у россиян пока нет, в частности достаточного количества двигателей для значительного масштабирования производства беспилотников.

"Мы с Александром Коваленко, специалистом по информационной безопасности, исследовали этот вопрос. И из того, что известно на данный момент, россияне могут существенно увеличить производство своих БПЛА типа "Шахед" в месяц максимум на 10%", - подчеркнул Хазан.

Производство "Шахедов" в России

Ранее УНИАН сообщал, что по данным спутниковых снимков, производство "Шахедов" на заводе "Алабуга" в России резко ускорилось. По информации журналистов, на территории завода стремительно начали возводиться новые здания. По мнению экспертов, речь идет об общежитиях и производственных помещениях.

Также мы писали, что специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что "Шахеды" начали во время полета маневрировать и уклоняться от дронов-перехватчиков. При этом, он добавил, что работа над совершенствованием наших дронов-перехватчиков продолжается. Очевидно, что РФ так легко не откажется от своего самого массового оружия.

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