Самец поразил ученых своим высоченным плавником.

В Антарктике украинским полярникам удалось взять биопсию у косаток, стая которых кружила вокруг лодки.

"Во время выезда в пролив Лемейр, где даже зимой часто бывают горбатые киты, наши ученые ожидали увидеть именно их. Но вместо привычных гигантов наткнулись на стаю косаток. Это была первая встреча с ними для 30-й экспедиции", - рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

Отмечается, что в группе было не менее 12 животных, среди которых - двое совсем юных, которые живо заинтересовались лодкой. Детеныши выглядывали из воды, разглядывая полярников. Большой интерес проявил также один взрослый самец - время от времени он отделялся от группы и тоже изучал лодку с людьми. При этом стая несколько раз подплывала к ним, кружилась вокруг, исчезала и снова появлялась.

"Мы были поражены, насколько высокий у него пловец. Хоть и видели множество фото, но вживую он сперва казался неестественным. Для нас это, наверное, самое яркое приключение за все время", - поделилась впечатлениями биолог 30-й экспедиции Зоя Швыдкая.

В сообщении говорится, что биологам удалось отобрать образец тканей с помощью биопсии - это лишь второй в истории украинских антарктических исследований случай, когда удалось отобрать биопсию именно у косатки.

Как объясняют ученые, такая задача сложнее, чем в случае с другими китами, потому что косатки быстрее, меньше по размеру, реже появляются на поверхности воды и двигаются непредсказуемо.

К тому же образцы, отобранные в зимний период, являются особенно редкими, ведь большинство специалистов разных стран работает в Антарктике преимущественно летом - из-за особенностей научных программ и сложных природных условий.

Для отбора образцов украинские ученые используют общепринятый в мире метод, который не наносит животным вреда. Это арбалет со стрелами, наконечники которых не проникают глубоко, а лишь отбирают небольшой фрагмент ткани. Такой анализ тканей позволяет изучать ДНК китов, определять их популяционную принадлежность и устанавливать родственные связи. Также можно узнавать особенности питания с помощью исследования стабильных изотопов, измерять уровень гормонов и выявить наличие и концентрации загрязнителей.

Кроме того, ученые смогли сделать качественные фото и видео для идентификации косаток: с обеих сторон туловища, спинного плавника и окологлазных пятен. Как пояснили в центре, это важно, ведь собрать данные такого высокого уровня удается не всегда. По словам ученых, особенности окраски предварительно свидетельствуют, что стая принадлежит к одному из экотипов B. Затем тщательный анализ изображений поможет точнее определить подтип и выяснить, встречали ли этих особей раньше и, если да, - где и когда именно.

Работа украинских полярников

Украинские полярники зафиксировали айсберг, похожий на белый сэндвич с синей прослойкой. Когда-то давно этот айсберг был частью ледника на суше, в нем образовалась трещина, которая заполнилась талой водой и замерзла. Со временем это и стало синей полосой. Сначала трещина проходила вертикально, потом этот кусок откололся и перевернулся. На этот факт указывают едва заметные полосы на белой части - фирновом льду, образующемся наслоениями снега, который под действием собственного веса сжимается до структуры пористого шоколада, с замкнутыми пузырьками воздуха.

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