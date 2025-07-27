Россияне всячески показывают, что Мелитополь больше не принадлежит мелитопольцам.

Российские оккупанты уничтожили один из главных символов Мелитополя. Об этом сообщает телеграм-канал "Мелитополь в курсе".

Сообщается, что россияне вырубили значительную часть так называемых Садов Филибера - большого черешневого сада в центре города, заложенного в позапрошлом веке. Рубить сады начали еще в прошлом году.

"В Мелитополе оккупанты уничтожили черешневый сад - решили построить на том месте какую-то больницу. Другого места не нашлось", - сообщали местные жители в сентябре прошлого года.

Видео дня

Однако тогда срубили не все деревья. На днях появилась информация, что оккупанты снова взялись рубить черешни в садах Филибера. Официально горожанам ничего не объясняют, потому что оккупанты не считают нужным считаться с мнением тех, кого они "освободили". Горожане предполагают, что кроме самой больницы на месте садов построят новые дома для врачей, которых завезут из России.

Для справки. Сады Филибера (другое название - Сады Корвацкого) - это историческая аллея, созданная в конце XIX века земским врачом Андреем Корвацким. Здесь было высажено более 100 сортов фруктовых деревьев, прежде всего черешни. Эта зона граничила с жилыми кварталами, поэтому в течение более века служила любимым местом прогулок, отдыха и общения для жителей Мелитополя. Местные особенно ценили сад из-за красоты весеннего цветения и его доступности прямо в центре города.

Оккупанты уничтожают оккупированные территории

Как писал УНИАН, россияне фактически уничтожили уникальную экосистему острова Джарылгач на Херсонщине, который когда-то несколько преувеличенно, но все же называли "украинскими Мальдивами". Вместо живописного природного парка теперь здесь сплошная военная база.

Также мы рассказывали печальную судьбу Бердянска. Этот город начал превращаться в полноценный курорт после того, как украинцы потеряли возможность ездить на отдых в Крым. Но теперь россияне оккупировали и Бердянск, уничтожив весь его курортный потенциал.

Вас также могут заинтересовать новости: