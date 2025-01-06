Речь идет о системе AGI, которая может соответствовать или превосходить когнитивные способности человека в широком спектре областей.

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, заявил о готовности компании создать "суперинтеллект". Речь идет о система Artificial General Intelligence, которая может соответствовать или превосходить когнитивные способности человека в широком спектре областей.

В своем блоге Альтман также рассказал, что прогнозирует появление первых ИИ-агентов на рабочих местах уже в этом году, передает TechCrunch.

Мы любим наши текущие продукты, однако мы здесь ради славного будущего. С суперинтеллектом мы могли бы значительно ускорить научные открытия и инновации, намного превосходя то, что мы способны сделать самостоятельно и, в свою очередь, значительно увеличить изобилие и процветание –написал Альтман в посте.

Artificial General Intelligence, или общий искусственный интеллект – это пока что туманный термин, но у OpenAI есть свое собственное определение ему: "высокоавтономные системы, которые превосходят людей в большинстве экономически ценных задач".

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Альтман не называет точные сроки, когда это будет достигнуто, но заявляет, что нам стоит ожидать крупных прорывов в течение "следующих нескольких лет". По его прогнозам, в 2025 году мы сможем увидеть, как первые агенты ИИ "присоединятся к рабочей силе" и существенно изменят производительность компаний.

Большие языковые модели, такие как ChatGPT, за последние несколько лет значительно продвинулись в своей способности отвечать на сложные вопросы, но у них все еще есть ограничения. Порой они "галлюцинируют", то есть выдают ложные или фиктивные ответы. Причина этого явления до сих пор не ясна.

Искусственный интеллект - последние новости

В последнее время в сфере ИИ произошло немало важных обновлений: в начале декабря OpenAI выпустила свою самую мощную и самую дорогую версию ChatGPT, а "ветераны" Android объявили о создании новой ОС для управления агентами ИИ.

Свежее исследование показало, что чат-боты с ИИ все больше напоминают человеческий мозг. В частности, подтвердилась гипотеза о том, что развиваясь, текстовые нейросети не только работают лучше, но и приобретают больше схожих черт с мозгом.

В свою очередь Илон Маск прогнозирует, что к концу 2025 года ИИ станет умнее любого человека. А вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет 100%.

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