Представитель Минобразования подчеркнул, что исследования все равно проводятся, наука адаптируется.

За время войны из Украины выехали или сменили профессию около 20% ученых. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Денис Курбатов.

Он отметил, что война затронула все отрасли и наука не исключение, изменения ощутимы прежде всего кадровые.

"Многие ученые, которые добровольно ушли на фронт, погибли. Еще больше - покинули страну или сменили профессию", - рассказал о ситуации Курбатов.

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Он отметил, что если считать всех - научных сотрудников, преподавателей, научно-педагогических работников, то их около 80 тыс. в Украине.

"Кадровые потери примерно 20%. Это ученые, которые либо уехали в другие страны, либо сменили профессию. Но 80% исследователей остаются в стране, работают в условиях войны", - сказал Куратов и добавил, что в прифронтовых и приграничных регионах около 30% исследовательской инфраструктуры повреждено или разрушено.

Несмотря на это, по его словам, исследования все равно проводятся, наука адаптируется.

"Работаем над созданием новых исследовательских центров, даже подземных лабораторий, развиваем центры коллективного пользования научным оборудованием", - рассказал представитель Минобразования, но отметил, что несмотря на то, что наука адаптируется, постоянно возникают новые вызовы.

Отток учеников за границу

1 июля стало известно, что школьников в Украине рекордно уменьшилось. В частности, согласно исследованию NGL.media, количество школьников в Украине достигло самой низкой за последние 30 лет отметки. На начало 2024-2025 учебного года их насчитывалось всего 3,74 млн, и тенденция к уменьшению количества детей и молодежи в Украине будет только расти.

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