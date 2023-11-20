Чат-бот отвечает на запросы пользователей, используя текст и изображения.

Разработчики WhatsApp готовят серьезное расширение возможностей своего мессенджера. Скоро пользователям станет доступен чат-бот с искусственным интеллектом. Причем доступ к нему будет максимально простым.

Нововведение заметил ресурс Gizmochina в свежей бета-версии WhatsApp. Поверх кнопки запуска чата на вкладке "Чаты" теперь есть новая иконка, при нажатии на которую можно быстро открыть чаты с поддержкой искусственного интеллекта.

Создатели WhatsApp позиционируют это нововведение как способ предоставить юзерам "быстрый, удобный и приватный способ получения информации". Пользователи смогут задавать вопросы и спорить с ботом, генерировать стикеры и картинки прямо внутри мессенджера по текстовому запросу.

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Пока чаты с искусственным интеллектом доступны ограниченной группе бета-тестеров, но сам факт развертывания нововведения говорит о том, что ждать внедрения для широкого использования осталось недолго.

Впрочем, когда именно состоится более широкий запуск, неизвестно. Так или иначе, пока функционал на базе ИИ не предлагает ни один из популярных мессенджеров.

Напомним, недавно в WhatsApp появилась возможность скрыть свой IP-адрес во время звонков. Но есть нюанс: включение новых настроек защиты может сказаться на качестве звука,

А в конце октября WhatsApp перестал работать на многих Android-смартфонах. Если у вас Android 5.0 или ниже, приложение больше не будет запускаться. Для владельцев iPhone условия не изменились – для оптимальной работы WhatsApp им по-прежнему нужен смартфон на базе операционной системы iOS 12 и новее.

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