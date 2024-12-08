'Как ChatGPT, только лучше': ИИ-чатбот Илона Маска стал доступен всем желающим

Grok AI имеет парочку преимуществ перед бесплатной версией ChatGPT, но работает с ограничениями.

Социальная сеть X (экс-Twitter) открыла бесплатный доступ к фирменному чат-боту Grok AI для всех пользователей. Раньше ИИ был доступен только Premium-подписчикам по цене $8 в месяц, сообщает TechCrunch.

В бесплатной версии действует ограничение – разрешено отправлять не более 10 запросов каждые два часа. Чат-бот выдает ответы на текстовые запросы немного быстрее, чем ChatGPT 4o, умеет генерировать картинки высокого качества и работать с кодом.

Еще одна важная особенность Grok AI – он имеет доступ в реальном времени ко всей базе постов социальной сети, в отличие от языковой модели ChatGPT, которая базируется на данных до октября 2023 года. Маск говорит, что Grok любит сарказм и был создан, чтобы иметь "немного юмора" в своих ответах.

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Получить доступ к Grok AI можно из интерфейса X. Вкладка с ботом находится в левом блоке под сообщениями. Развертывание бесплатной версии чат-бота происходит постепенно и может занять несколько недель.

Отметим, что Илон Маск стоял у самых истоков OpenAi, компании, создавшей ChatGPT, став соучредителем еще в далеком 2015 году. Но в 2018 году он был вынужден покинуть совет директоров из-за конфликта интересов. Несмотря на то, что бизнесмен не раз заявлял об опасностях, которые несет искусственный интеллект, это не помешало ему вступить в гонку ИИ-ботов.

На днях OpenAI выпустила самую мощную и самую дорогую версию ChatGPT. Она работает медленнее, чем другие модели, зато выдает более надежные, точные и исчерпывающие ответы, а также умеет "рассуждать".

Далее OpenAI намерена запустить ChatGPT-5, которая обещает произвести революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ сможет изучить любую задачу, которые человек сможет придумать. Это сделает его неотличимым от человека.

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