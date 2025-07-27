Кроме танка, на видео можно видеть машину управления, построенную на шасси Т-72 или Т-90.

В России впервые заметили танк, который является частью опционально безэкипажного штурмового комплекса "Штурм" на базе советского танка Т-72. Об этом сообщает "Милитарный".

О том, что специалисты российского "Уралвагонзавода" создают робототехнический комплекс на базе Т-72, гендиректор УВЗ Александр Потапов рассказал на полях выставки ADEX в 2018 году. Долгое время состояние проекта оставалось неизвестным.

На представленном сейчас видео танком управляет собственный экипаж. Также можно видеть машину управления. Ранее сообщалось, что командный пункт сможет управлять взводом боевых машин в радиусе трех километров.

Предполагается, что боевые роботы в условиях дистанционного управления смогут разгоняться до 40 км/ч.

Кроме возможности использоваться в беспилотном режиме, главной особенностью танка является 125 мм пушка с укороченным стволом, которая предназначена для применения в условиях городской застройки.

Предполагается, что танк сможет выступать в качестве "передового эшелона боевого порядка". Он должен выявлять расположенные в городе огневые средства и уничтожать их.

Всего в рамках проекта россияне хотят создать четыре типа боевых машин:

- Машина № 1 (массой до 50 т). Имеет 125-миллиметровую пушку Д-414 с укороченным до 4000 мм стволом;

- Машина № 2. Должна получить блоки пусковых установок реактивных огнеметов РПО-2 "Шмель" и вспомогательный 7,62 мм пулемет ПКТМ;

- Машина № 3. Имеет боевой модуль из двух 30-миллиметровых автоматических пушек 2А42, ПКТМ и РПО-2 "Шмель";

- Машина № 4. Должна получить неуправляемые 220 мм термобарические ракеты, аналогичные тем, которые используют для огнеметной системы ТОС-1А.

Кроме того, россияне хотят создать специальный БТР-Т для группы охраны.

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Интересно, что по крайней мере некоторые авторы рассматривают "Штурм" как замену для тяжелой гусеничной платформы "Армата", разработка которой завершилась почти полным провалом.

Ранее в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что по состоянию на 2024 год россияне изготовили лишь около 20 танков Т-14 на базе платформы "Армата". Все эти машины относятся к опытной партии.

Недавно сообщалось, что Москва хочет спасти мертворожденный проект и предлагает Индии приобрести лицензию на него.

Учитывая это, а также историю создания платформ "Бумеранг" и "Курганец-25", нельзя исключать, что "Штурм" окажется таким же распилом бюджета и в итоге завершится ничем.

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