Они превращают обычные дроны в автономные боевые платформы, устойчивые к глушилкам и способные преследовать цели на расстоянии до 1 км.

Американо-германская компания-разработчик программного обеспечения Auterion поставит в Украину десятки тысяч своих ударных комплектов для беспилотников с искусственным интеллектом.

Как сообщил Financial Times генеральный директор Auterion Лоренц Майер, до конца года компания поставит 33 тысячи таких систем и это станет крупнейшей поставкой таких систем за все время - в 10 раз больше, чем раньше.

"Мы отправили тысячи, а теперь поставляем десятки тысяч", — сказал он, добавив, что масштабы "беспрецедентны".

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Отмечается, что передача осуществится в рамках контракта Auterion с Пентагоном на 50 миллионов долларов, который является частью помощи правительства США Украине в сфере безопасности.

В то же время Майер отметил, что этот контракт не является частью "мегасделки" Украины и США по дронам, которую президент Владимир Зеленский анонсировал на прошлой неделе.

В поставку будут входить мини-компьютеры Skynode с собственным ПО, камерой и радиомодулем, которые превращают обычные дроны в автономные боевые платформы, устойчивые к глушилкам и способные преследовать цели на расстоянии до 1 км.

По словам Майера, программное обеспечение Auterion позволит "выйти на новый уровень в военном деле", позволив группам автономных беспилотников работать роем и координироваться между собой.

Оружие для Украины

Ранее WSJ писало, что Германия передала Украине три системы Patriot в рамках предложенной США новой схемы помощи Украине, а по отправке еще одной Германия сейчас ведет переговоры с США.

ранее правительство США дало разрешение на продажу Украине двух крупных пакетов военного оборудования. Первый пакет на сумму более 300 миллионов долларов предусматривал продажу зенитно-ракетных систем HAWK Phase III, систем обеспечения и сопутствующего оборудования, а также на обслуживание боевых машин пехоты Bradley.

Второй пакет, тоже на 300 с лишним миллионов долларов, касался услуг и запчастей для украинских артиллерийских систем и и систем ПВО американского производства.

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