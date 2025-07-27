Штурма в лоб не будет: в 'Хортице' раскрыли замысел оккупантов под Покровском

Россияне уже изучили, что бывает, если штурмовать города в лоб, поэтому выбрали другую тактику.

Россия имеет определенное продвижение на участке фронта между городами Константиновка и Покровск Донецкой области. Цель оккупантов - обойти оборону Покровска с востока и взять город в полуокружение.

Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільного". По его словам, россияне пытаются развивать продвижение на этом направлении.

"На Покровском все же есть определенное продвижение с их стороны - частичное вклинение между Покровском и Константиновкой. Они пытаются его развивать, тогда как наши войска пытаются уничтожить как можно больше живой силы и техники, замедлить наступление и отбросить их", - сказал Трегубов.

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Он добавил, что штурм Покровска не имеет сейчас смысла, потому что россияне уже изучили, что бывает, если штурмовать города в лоб.

"Несмотря на всю ту силу, которая у них сейчас есть, повторить "мясные штурмы", которые были в Мариуполе и Бахмуте, у них все равно сейчас людей не хватит. Просто окончательно растратят. Поэтому они пытаются взять город в частичный охват", - добавил он.

Покровск сегодня - что известно

На Покровском направлении ситуация действительно ухудшилась, по оценкам западных специалистов, диверсионные группы работают на юге и юго-западном направлении непосредственно уже самого Покровска.

Как отмечает Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг систематически наносит удары с использованием авиации, управляемых авиационных бомб и артиллерии.

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