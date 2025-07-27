Сергей Бескрестнов рассказал о том, к чему впоследствии приведет технологическое развитие БПЛА.

Технологическое развитие беспилотников впоследствии приведет к тому, что российские дети и школьники не будут воевать непосредственно на фронте, заявил специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, юное поколение оккупантов "будет сидеть дома, есть кашу и удаленно играть в "игру", убивая кого-нибудь дроном".

"Тем, кто не понимает, к чему идут технологии БПЛА. У молодых отличная реакция, способность к обучению и хорошая моторика. Это уже реальность. Противник давно показал, как из Москвы управляет FPV на фронте через интернет", - отметил он в публикации в Facebook.

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Также Бескрестнов добавил, что уже через несколько лет именно так все и будут "летать". Это касается, в частности, опытных пилотов, которых необходимо беречь. А вот буряты, по словам "Флеша", БПЛА будут подвозить непосредственно к линии боевого столкновения.

Другие новости об использовании БПЛА на фронте

Ранее УНИАН сообщал, как победить в войне дронов. Причина преимущества россиян в дронах на оптоволокне заключается в том, что Украина "как всегда долго раскачивается", считает командир полка БПЛА К-2 Кирилл Верес. Именно поэтому оккупанты быстрее масштабируются.

Сергей Бескрестнов, в свою очередь, недавно также заявлял, что Россия модернизировала свои "Шахеды" и теперь они умеют маневрировать в полете.

"О том, что такое произойдет, я писал давно. Противник заранее был готов к ряду контрмер, и это только первые проявления", - отметил он.

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