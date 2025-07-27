Эван Бласс показал Pixel 10 Pro / Фото - Evan Blass

Благодаря известному инсайдеру Эвану Блассу у нас есть качественные фото сразу нескольких грядущих гаджетов Google, включая Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, часы Pixel Watch 4 и наушники Pixel Buds 2A.

Флагманские смартфоны Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL показаны в цвете Moonstone - это синий оттенок, ранее уже упоминавшийся в слухах. Судя по изображениям, утройства останутся верны принципам дизайна компании. Габариты, вероятно, соответствуют прошлогодним моделям - 6.3 и 6.8 дюйма соответственно.

Ожидается, что дисплеи будут доработаны за счёт технологии PWM Dimming, что должно снизить нагрузку на глаза. Также источники сообщают о более ёмких аккумуляторах, обновлённой системе беспроводной зарядки Qi2 с поддержкой 25 Вт и новом чипе Google Tensor G5.

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Кроме смартфонов, Бласс опубликовал и первое изображение умных часов Pixel Watch 4. До сих пор утечек было немного, но по тем, что есть, можно ожидать более тонкие рамки, чуть более массивный корпус и дополнительную кнопку. Также возможна поддержка беспроводной зарядки и появление новых функций для здоровья и фитнеса..

Кроме того, Google готовит обновлённые наушники Pixel Buds 2A - бюджетное продолжение A-серии 2021 года. По слухам, появятся новые расцветки: тёплый Hazel, клубничный Strawberry, фиолетовый Iris и светло-серый Fog Light.

Все новинки, включая обычный Pixel 10 и складной Pixel 10 Pro Fold, будут официально представлены 20 августа на мероприятии Made by Google.

Фото Google 27 июля 2025
Фото Google 27 июля 2025
Фото Google 27 июля 2025
Фото Google 27 июля 2025
Фото Google 27 июля 2025
Фото Google 27 июля 2025

Ранее мы рассказывали, что Google показал, как выглядит новый флагман Pixel 10. В новом смартфоне будет аж три объектива.

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