Также благодаря сливу мы увидели первые изображения Google Pixel Buds 2A. .

Благодаря известному инсайдеру Эвану Блассу у нас есть качественные фото сразу нескольких грядущих гаджетов Google, включая Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, часы Pixel Watch 4 и наушники Pixel Buds 2A.

Флагманские смартфоны Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL показаны в цвете Moonstone - это синий оттенок, ранее уже упоминавшийся в слухах. Судя по изображениям, утройства останутся верны принципам дизайна компании. Габариты, вероятно, соответствуют прошлогодним моделям - 6.3 и 6.8 дюйма соответственно.

Ожидается, что дисплеи будут доработаны за счёт технологии PWM Dimming, что должно снизить нагрузку на глаза. Также источники сообщают о более ёмких аккумуляторах, обновлённой системе беспроводной зарядки Qi2 с поддержкой 25 Вт и новом чипе Google Tensor G5.

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Кроме смартфонов, Бласс опубликовал и первое изображение умных часов Pixel Watch 4. До сих пор утечек было немного, но по тем, что есть, можно ожидать более тонкие рамки, чуть более массивный корпус и дополнительную кнопку. Также возможна поддержка беспроводной зарядки и появление новых функций для здоровья и фитнеса..

Кроме того, Google готовит обновлённые наушники Pixel Buds 2A - бюджетное продолжение A-серии 2021 года. По слухам, появятся новые расцветки: тёплый Hazel, клубничный Strawberry, фиолетовый Iris и светло-серый Fog Light.

Все новинки, включая обычный Pixel 10 и складной Pixel 10 Pro Fold, будут официально представлены 20 августа на мероприятии Made by Google.

Ранее мы рассказывали, что Google показал, как выглядит новый флагман Pixel 10. В новом смартфоне будет аж три объектива.

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