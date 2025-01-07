Результаты цифровых копий на 85% соответствовали человеческой личности. Но больше поражает то, насколько просто создать человеческую копию.

Представьте себе модель ИИ, воспроизводящую ваше поведение и черты характера после двухчасового интервью. Согласно свежему исследованию Стэнфордского университета и специалистов Google DeepMind, эта футуристическая концепция стала реальностью.

Как пишет портал LiveScience, исследователи создали более тысячи копий настоящих людей. Участникам эксперимента задавали вопросы, касающиеся жизненных приоритетов, ценностей, взглядов на соцпроблемы. Помимо этого, участники выполняли логические задачи, что позволило исследователям глубже понять механизмы принятия решений.

Эта информация и стала исходным материалом для создания "агентов моделирования", по сути ИИ-реплик, обученных воспроизводить человеческое поведение с поразительной точностью. Сообщается, что результаты ИИ-копий, показали 85% совпадений с ответами реальных людей, особенно в личностных опросниках и прогнозах социальных установок.

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В статье говорится, что цифровые копии людей испытывали трудности с интерактивными задачами принятия решений, где ИИ приходилось делать выбор в зависимости от ситуации, копируя человеческие реакции с меньшей точностью.

Авторы исследования, подводя итог своей деятельности, подчеркнули потенциальные преимущества использования такой технологии. Эти цифровые клоны могут использоваться для социальных экспериментов, прогнозирования реакций на общественные события или изучения влияния социальных институтов. Также технологию наверняка будут применять в будущем, чтобы копировать личности своих родственников, которые могут скоро умереть.

Но, конечно, как любая прорывная технология, ИИ-копии вызывают серьезные опасения. Возможность дублировать чью-то личность всего лишь на основе двух часов данных может привести к потенциальным нарушениям конфиденциальности, краже личных данных и "технологической" эксплуатации. Поэтому ученые подчеркивают необходимость строгого контроля над разработкой и использованием подобных технологий.

Ранее глава OpenAI заявил о готовности компании создать "суперинтеллект". Речь идет о системе AGI, которая может соответствовать или превосходить когнитивные способности человека в широком спектре областей.

Свежее исследование показало, что чат-боты с ИИ все больше напоминают человеческий мозг. В частности, подтвердилась гипотеза о том, что развиваясь, текстовые нейросети не только работают лучше, но и приобретают больше схожих черт с мозгом.

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