Враг планирует охватить Покровск и Мирноград.

На Покровском направлении ситуация действительно ухудшилась, по оценкам западных специалистов, диверсионные группы работают на юге и юго-западном направлении непосредственно уже самого Покровска. Об этом в эфире Radio NV сказал Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о ситуации на Покровском направлении, вокруг Покровска и перспектив там, он, в частности, отметил, что враг систематически наносит удары с использованием авиации, управляемых авиационных бомб и артиллерии.

"Они сосредотачиваются на том, чтобы пока еще не заходить в город. Хотя диверсионные группы, по оценкам западных специалистов, работают на юге, на юго-западном направлении непосредственно уже Покровска", - сказал Романенко.

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Он добавил, что к востоку от города располагается Мирноград, поэтому оккупантам нужно учитывать "наш общий оборонительный район".

"Активизировалось продвижение на западе, было и раньше на востоке. То есть они его охватывают. Уже есть полукольцо... Они полуокружение сделали и дальше (хотят - УНИАН) охватывать Покровск и Мирноград", - отметил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Так, по его словам, "за последнее время ситуация там действительно ухудшилась". "На ближайшее время перспективы тоже усложняются", - сказал Романенко.

Покровск - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее военный обозреватель Денис Попович отметил, что российские оккупанты формируют полуокружение вокруг Покровска Донецкой области.

По его словам, в последние две-три недели враг прошел и имел успехи к северу от Покровска. Попович отмечает, что есть угроза того, что россияне выйдут на населенный пункт Родинское, захватят там шахту и смогут огнем перекрывать логистику, которая подходит к Покровску.

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