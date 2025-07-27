Артистка поделилась методами воспитания сыновей и дочери.

Украинская певица Анастасия Приходько показала своих старших детей и рассказала о своих секретах воспитания.

В частности, артистка призналась, что для нее главное - это уважение, любовь и ответственность. Именно этим понятиям она учит своих сыновей и дочь. Также, Анастасия отметила, что позволяет детям быть собой.

"Я позволяю своим детям быть собой. Они могут выражать эмоции, говорить о своих страхах, мечтах, о том, что им болит или что их радует. Я хочу, чтобы они знали - их услышат. Я позволяю им ошибаться, потому что только через опыт мы становимся сильнее. Я не держу их "в вате", но всегда рядом, если нужно - подхвачу. Я позволяю мечтать. Большими мечтами. Не ограничиваю в выборе профессии, стиля, интересов. Хочешь быть музыкантом - вперед. Хочешь быть ученым или блогером - прекрасно", - отметила Приходько в своем Instagram и опубликовала совместное фото с дочерью Наной и сыном Гордеем.

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Однако, по словам артистки, ее дети имеют и немало запретов. О них Анастасия подробнее написала так:

"А теперь о том, что я запрещаю. Нет - неуважению. К себе, к другим другим членам семьи, к старшим. Нет - лжи. Даже "во благо". Нет - лени, потому что я учу их, что надо помогать родным. Нет - равнодушию. Я учу их чувствовать чужую боль. Помогать. Быть людьми".

К слову, певица с 2015 года состоит в браке с мужем Александром. У пары есть двое общих сыновей - 9-летний Гордей и 3-летний Лука. Также Анастасия имеет 14-летнюю дочь Нану от предыдущих отношений с абхазским бизнесменом.

Напомним, ранее Анастасия Приходько призналась, что чувствует себя виноватой перед детьми.

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