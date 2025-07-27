Этот завод производит оборудование для радиоэлектронной борьбы, которое устанавливается, в частности, на бомбардировщик Су-34.

Удары по железной дороге и радиозаводу "Сигнал" в РФ усложняют логистическое обеспечение оккупантов и снижают эффективность их самолетов.

Об этом в эфире Radio NV сказал Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

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Относительно поджога электроподстанции в Волгоградской области РФ, он отметил, что такие удары очень важны, ведь это вопрос вражеской логистики.

"Если идет военный эшелон, он тяжелый, и на каких-то этапах участка электропоезда нужна дополнительная энергия для того, чтобы этот тяжело загруженный поезд проходил... Если бить по подстанциям, то начинаются такие действия: этот эшелон надо разделять на части, а если разбитая электроэнергия в это время не обеспечивает деятельность, то это надо делать тепловозами... На это тратится достаточно большое время и это затрудняет логистическое обеспечение действий их войск", - пояснил Романенко.

Кроме того, относительно удара по мощностям ставропольского радиозавода "Сигнал", эксперт отметил, что он выпускает оборудование для радиоэлектронной борьбы, которое устанавливается на самолеты, в том числе бомбардировщики Су-34.

"Это оборудование на самолете применяется для того, чтобы когда он выполняет боевые задачи, влиять на наши средства радиоэлектронного обнаружения... А также на средства, например, зенитных и авиационных комплексов, которые могут действовать по этому самолету. То есть это или уменьшает возможности наших средств по уничтожению этого самолета, или вообще делает это невозможным", - пояснил он и отметил, что вражеские самолеты "не будут эффективными... без такого оборудования".

Удары по РФ

Ранее в Ставрополе дроны поразили радиозавод "Сигнал", который специализируется на разработке и производстве радиоэлектронной аппаратуры спецназначения, в частности для авиации и радиоэлектронной борьбы. Завод находится под международными санкциями.

Кроме того, дроны атаковали Волгоградскую область России, в результате чего было нарушено электроснабжение железной дороги. Российские средства массовой информации сообщили, что в области опаздывают пассажирские поезда "из-за атаки БПЛА".

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