OpenAI отказалась от 'взрослого' режима в ChatGPT после внутреннего протеста

Ожидалось, что в нем будут сняты ограничения, действующие в стандартной версии ChatGPT.

Стартап OpenAI бесконечно приостановил запуск так называемого "взрослого" режима для ChatGPT, позволяющий общаться с ИИ чат-ботом на откровенные темы и генерировать 18+ картинки.

Как сообщает портал Financial Times, решение было принято после массового давления со стороны сотрудников и инвесторов – их беспокоило влияние такого продукта на общество и риски доступа несовершеннолетних.

Кроме этических вопросов, проект столкнулся и с техническими трудностями. ИИ модели, ранее обученные избегать сексуального контента, было непросто перенастроить на его генерацию без включения запрещенных тем, таких как инцест или зоофилия. Система верификации возраста, которую OpenAI реализовала после серии исков от семей подростков, также допускает ошибки более чем в 10% случаев.

В СМИ отмечают, что заморозка "взрослого" режима – часть более широкого разворота. В этот вторник компания объявила о закрытии Sora, популярного инструмента для генерации ИИ-видео. Руководство OpenAI теперь считает такие проекты "побочными квестами" и перенаправляет ресурсы на более важные проекты.

В декабре 2025 года глава OpenAI Сэм Альтман объявил "красную тревогу", направленную на срочное улучшение функциональности чат-бота ChatGPT, который уступает конкурентам вроде Google Gemini и Anthropic Claude. Из-за этого замедлятся темпы разработки других проектов, в частности, ИИ-агентов и рекламных механизмов.

УНИАН писал, что создатели ChatGPT могут обанкротиться уже к середине 2027 года. Ключевая проблема OpenAI заключается в том, что значительная часть пользователей использует бесплатные версии чат-ботов, так что они скорее уйдут к конкурентам, чем начнут платить.

Сегодня ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов. Ближайшие соперники – Perplexity и Google Gemini. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

