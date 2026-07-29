Всего один вопрос поможет выбрать идеальную беспроводную зарядку для смартфона

Беспроводная зарядка давно стала привычной функцией современных смартфонов, но при покупке аксессуара многие не знают, что выбрать – классическую зарядную площадку или вертикальную подставку. Эксперты BGR разобрали преимущества каждого варианта.
С технической точки зрения между ними нет разницы. Оба типа зарядок используют стандарт Qi, поэтому если ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку, он будет одинаково работать как с ковриком, так и с подставкой.
Разница заключается исключительно в конструкции и удобстве использования. Если во время зарядки вы продолжаете пользоваться телефоном, смотрите видео, участвуете в видеозвонках или хотите видеть уведомления на экране, подставка станет самым практичным вариантом. Она удерживает устройство в вертикальном положении, благодаря чему дисплей остается хорошо виден.
Площадка подойдет тем, кто просто кладет телефон на зарядку и не планирует к нему прикасаться до полного восполнения батареи. Такой вариант компактнее, занимает меньше места и обычно стоит дешевле.
Поэтому при выборе лучше обратить внимание на дополнительные функции. Некоторые модели поддерживают ускоренную зарядку, магнитное крепление, охлаждение, а также могут одновременно заряжать сразу несколько девайсов – например, смартфон, часы и наушники. Впрочем, такие решения заметно дороже обычных зарядных устройств.
Кроме функциональности, некоторые производители делают ставку и на внешний вид. На рынке можно найти модели с декоративной LED-подсветкой, необычным дизайном и магнитными креплениями, которые помогают удерживать смартфон в правильном положении для максимально эффективной зарядки.
Ранее, например, выпускались тематические зарядные площадки по мотивам Star Wars в форме "Тысячелетнего сокола" и шлема Дина Джарина.
Если же выбрать между ковриком и подставкой не получается, эксперты советуют обратить внимание на комбинированные зарядные станции. Такие устройства совмещают оба формата в одном корпусе и позволяют заряжать одновременно сразу несколько гаджетов.
Например, док-станция "3-в-1" MagSafe Anker MagGo способна одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и кейс для наушников AirPods, но ее стоимость составляет 100 долларов. Более простые модели без дополнительных опций стоят в 2-3 раза дешевле и для большинства людей закроют их потребности.
Ранее мужчина провел эксперимент, в ходе которого целый год заряжал свой смартфон беспроводной зарядкой. Как оказалось, современные технологии уже способны заменить кабель в большинстве повседневных сценариев.
УНИАН рассказывал, можно ли "разогнать" зарядку телефона, подключив кабель и беспроводную зарядку одновременно.