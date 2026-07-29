Всего один вопрос поможет выбрать идеальную беспроводную зарядку для смартфона

С технической точки зрения оба типа устройств практически не отличаются, но есть важные нюансы, которые стоит учитывать перед покупкой.

Беспроводная зарядка давно стала привычной функцией современных смартфонов, но при покупке аксессуара многие не знают, что выбрать – классическую зарядную площадку или вертикальную подставку. Эксперты BGR разобрали преимущества каждого варианта.

С технической точки зрения между ними нет разницы. Оба типа зарядок используют стандарт Qi, поэтому если ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку, он будет одинаково работать как с ковриком, так и с подставкой.

Разница заключается исключительно в конструкции и удобстве использования. Если во время зарядки вы продолжаете пользоваться телефоном, смотрите видео, участвуете в видеозвонках или хотите видеть уведомления на экране, подставка станет самым практичным вариантом. Она удерживает устройство в вертикальном положении, благодаря чему дисплей остается хорошо виден.

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Площадка подойдет тем, кто просто кладет телефон на зарядку и не планирует к нему прикасаться до полного восполнения батареи. Такой вариант компактнее, занимает меньше места и обычно стоит дешевле.

Поэтому при выборе лучше обратить внимание на дополнительные функции. Некоторые модели поддерживают ускоренную зарядку, магнитное крепление, охлаждение, а также могут одновременно заряжать сразу несколько девайсов – например, смартфон, часы и наушники. Впрочем, такие решения заметно дороже обычных зарядных устройств.

Кроме функциональности, некоторые производители делают ставку и на внешний вид. На рынке можно найти модели с декоративной LED-подсветкой, необычным дизайном и магнитными креплениями, которые помогают удерживать смартфон в правильном положении для максимально эффективной зарядки.

Ранее, например, выпускались тематические зарядные площадки по мотивам Star Wars в форме "Тысячелетнего сокола" и шлема Дина Джарина.

Если же выбрать между ковриком и подставкой не получается, эксперты советуют обратить внимание на комбинированные зарядные станции. Такие устройства совмещают оба формата в одном корпусе и позволяют заряжать одновременно сразу несколько гаджетов.

Например, док-станция "3-в-1" MagSafe Anker MagGo способна одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и кейс для наушников AirPods, но ее стоимость составляет 100 долларов. Более простые модели без дополнительных опций стоят в 2-3 раза дешевле и для большинства людей закроют их потребности.

Ранее мужчина провел эксперимент, в ходе которого целый год заряжал свой смартфон беспроводной зарядкой. Как оказалось, современные технологии уже способны заменить кабель в большинстве повседневных сценариев.

УНИАН рассказывал, можно ли "разогнать" зарядку телефона, подключив кабель и беспроводную зарядку одновременно.

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