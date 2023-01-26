Качественный Wi-Fi-роутер имеет решающее значение для быстрого и надежного подключения к интернету, но попытка выбрать лучший может быть сложной и утомительной. УНИАН рассказал о нюансах, на которые следует обратить внимание при выборе.

Существует множество характеристик, которые нужно учитывать при выборе роутера. Они помогут улучшить качество подключения к интернету, и в целом сделают эксплуатацию более эффективной.

Мы собрали для вас основные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке – дабы и с качеством не прогадать, и одновременно не переплатить

Определитесь с типом WAN‑порта

Тот момент, где нельзя прогадать. Это первая характеристика, на которую стоит обратить внимание при покупке роутера. Именно от нее зависит, будет ли устройство работать с вашим провайдером.

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Существуют следующие форматы: DSL (подключает через телефонную линию) и Ethernet (для работы через специальные каналы провайдера). Некоторые, более дорогие роутеры, поддерживают сразу несколько форматов, но они встречаются очень редко.

Проверьте совместимость с провайдером

Если вы уже решили, с каким провайдером желаете работать, нужно уточнить у них, для каких роутеров доступны их сети. В некоторых случаях технологии подключения являются специфическими, поэтому все нюансы нужно уточнять заранее.

Выберите количество и тип LAN‑портов

Это разъемы, к которым подключаются другие устройства (ПК, консоли, телевизоры) – в общем те, которые требуют стабильного доступа к сети через провод. Такой способ подключения характеризуется более быстрой скоростью, которая не зависит от расстояния и помех.

Учтите стандарты Wi‑Fi

Как правило, наиболее распространенными являются 802.11n, 802.11ac, 802.11ax.

Первый вариант довольно архаичный и поддерживает только скорость до 600 Мб/с.

Второй, самый актуальный, используется в большинстве роутеров, поддерживает скорость до 6,77 Гбит/с.

Третий вариант – наиболее "продвинутый" и поддерживает скорость до 9,6 Гбит/c.

Важно учесть, что реальные показатели отличаются от максимальных и зависят от многих внешних факторов.

Проверьте поддерживаемое количество диапазонов Wi‑Fi

Некоторые роутеры могут поддерживать одновременно несколько Wi-Fi сетей. Как правило, модели распределяют данные между диапазонами 2,4 ГГц и 5 ГГц. Первый является идеальным для смартфонов и офисной техники для работы с офисными программами. Второй используется для "тяжелого" контента, например, видео и игры.

Есть ли USB-порт

Эта особенность позволяет подключать к роутеру дополнительные устройства и удаленный доступ. Также с ней будет возможность подключения к интернету в тому случае, когда кабель отказался работать. То есть, через USB‑порт можно подключить накопитель или беспроводной модем.

Раньше УНИАН делился советам, как ускорить домашний Wi-Fi до максимума. Они актуальны как для владельцев больших частных домов, так и жителям квартир с толстыми стенами.

Также рассказывали, как правильно выбрать повербанк и не пожалеть. Эти гаджеты сами по себе просты и универсальны. Они подходят практически всем современным телефонам и мало чем отличаются в модельном ряде. Но кое‑что о них все-таки нужно знать.

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