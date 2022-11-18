Правда, у провайдера в вашем доме вряд ли найдется подходящий тариф.

Компания TP-Link анонсировала флагманский роутер Archer BE900 с Wi-Fi 7. Это первый в мире представленный официально роутер с поддержкой новой версии стандарта Wi-Fi, и он появятся на рынке в начале 2023 года.

Помимо Wi-Fi 7, новинка выделяется футуристичным дизайном и встроенным дисплеем, который показывает время, погоду, скорость передачи данных и другую информацию, передает The Verge.

В роутер встроено 12 внутренних антенн, которые обеспечивают скорость передачи до 24 Гбит/с – это вдвое быстрее, чем была способна выдавать прошлая флагманская модель компании. У Archer BE900 два порта Ethernet 10 Гбит/с, четыре Ethernet 2.5 Гбит/с, интерфейсы USB 2.0 и USB 3.0.

Продажи гаджета начнутся в начале следующего года, цена в США – $700 (около 25 000 грн). Самое ироничное во всем этом, что сам стандарт Wi-Fi 7, как ожидается, не будет утвержден до 2024 года.

Intel и Broadcom показали возможности Wi-Fi 7

Компании подчеркнули, что ценность Wi-Fi 7 выходит за рамки простого увеличения скорости. Новый стандарт обеспечит высокую пропускную способность сети и еще ниже задержки – это будет иметь неоценимое значение для "иммерсивного опыта" в онлайн играх и беспроводных VR-гарнитурах, а также для потокового видео.

Вдобавок, помимо традиционных частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, Wi-Fi 7 сможет предложить частоту 6 ГГц. При этом все полосы частот смогут работать одновременно. Стабильность соединения также должна быть улучшена.

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