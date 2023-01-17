Повербанки сами по себе просты и универсальны. Они подходят практически всем современным телефонам и мало чем отличаются в модельном ряде. Но кое‑что о них все-таки нужно знать

Power Bank, внешний аккумулятор или универсальная батарея – это лучшее решение для продления автономной жизни вашего устройства. За счет увеличения количества заряда, можно всегда оставаться на связи, что особенно актуально в условиях перебоев с электроснабжением.

Повербанки сами по себе просты и универсальны. Они подходят практически всем современным телефонам и мало чем отличаются в модельном ряде. Но кое‑что о них все-таки нужно знать.

Проверьте емкость и сопутствующие габариты

Емкость – один из главных отличающих параметров, которые есть у повербанков. Производители указывают его в миллиампер – часах (мА-h). И зачастую именно этот показатель влияет больше всего на цену устройства.

Видео дня

При этом стоит помнить, что никакой внешний аккумулятор не способен передать 100% того, что указанно в технической документации. Некоторая часть заряда уходит на то, чтобы обслуживать сам процесс хранения и передачи электрической энергии. Поэтому, грубо говоря, из 10 000 мАч пользователь может рассчитывать только на 7500 мАч. Конечно, цифры весьма округлены, каждая модель повербанка определяет расход по-своему. Однако, на них можно ориентироваться в процессе выбора аппарата.

Если вы собираетесь заряжать только один смартфон, скорее всего, хватит повербанка на 10 000 мАч. Но если планируете подпитывать несколько девайсов, в том числе ноутбук или планшет, то лучше выбирать модель на 20 000–30 000 мАч.

Изучите разъемы и кабели

Более дешевые модели внешних аккумуляторов продаются без кабеля для зарядки. Разработчики предусматривают, что пользователи сами докупят нужную периферию или будут использовать ту, которая шла в комплекте с телефоном. В таких случаях, стоит узнать тип USB разъемов, которые есть у повербанка.

Некоторые внешние аккумуляторы продаются с подключаемым или даже встроенным кабелем. В таких случаях обязательно стоит уточнить какой конец кабеля со стороны смартфона. Обычно это порт microUSB, Lightning или USB‑C. Сравните данные перед покупкой, чтобы не купить неподходящую модель.

Узнайте выходную силу тока повербанка

От выходной силы тока внешнего аккумулятора напрямую зависит скорость зарядки вашего устройства. Чем она выше – тем быстрее будет заряжаться смартфон. Для подбора оптимального параметра обратите внимание на заводские параметры самого телефона: данные в графе OUTPUT на аккумуляторе повербанка должны быть не меньше, чем нужное выходное количество Ампер, предусмотренное производителем смартфона.

Иногда аккумуляторы могут иметь два или больше выходов для зарядки с разными показателями выходного тока. Такие модели более дорогие, поскольку являются универсальными.

Проверьте наличие функции быстрой зарядки

Функция быстрой зарядки присутствует не у всех повербанках. Однако ее наличие позволяет существенно экономить время пополнения энергии в телефонах. Поэтому об ее наличии обязательно стоит уточнить у продавца или самостоятельно найти информацию в технической документации или на сайте производителя.

Лучше всего будет перед покупкой повербанка знать наверняка, какую быструю зарядку поддерживает ваша техника. Под нее и нужно покупать повербанк, иначе рискуете заряжать свой смартфон базовой мощностью в течение двух, а то и трех часов.

Узнайте входную силу тока внешнего аккумулятора

Скорость зарядки самого повербанка зависит от параметра входного тока. Этот показатель отвечает за то, сколько энергии впитывает павербанк за одну единицу времени. Поэтому, если предпочтительно быстро заряжать внешний аккумулятор, необходимо обращать внимание на данные входного количества Ампер. Например, самые топовые повербанки могут заряжаться за 20 минут.

Нередко входная сила тока соответствует выходной. В таком случае повербанк может заряжаться с той же скоростью, с какой заряжает подключаемые гаджеты. Это можно понять по цифрам в графе INPUT.

Учитывайте все особенности

Обязательно стоит учитывать и более явные нюансы внешних аккумуляторов. Например, его габариты, материал корпуса, цвет, наличие дополнительных солнечных панелей или защиту от внешних воздействий/падений.

Кроме того, стоит обратить внимание на то, присутствуют ли индикаторы, которые позволяют знать уровень оставшегося заряда и другую информацию.

Вас также могут заинтересовать новости: