Роскомнадзор ограничил доступ к УНИАН на территории России.

УНИАН подготовил инструкцию по обходу блокировки для российских читателей, которые хотят видеть реальную картину событий и читать честные новости об Украине.

27 февраля сайт УНИАН стал недоступен в России. Чтобы получить доступ к нашим материалам, предлагаем установить VPN, расширение для браузера или воспользоваться Tor-браузером.

Установка VPN

VPN позволяет обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети, пропустить весь ваш трафик через зашифрованное соединение. Это универсальный способ обхода блокировок.

Власти РФ могут заблокировать вашего VPN-провайдера, в этом случае его придется сменить.

Пользоваться бесплатным VPN-сервисами не рекомендуется. Такие сервисы могут зарабатывать на сборе и продаже персональных данных.

Заинтересованные компании проводят аудит VPN-сервисов, чтобы удостоверится в том, что они не собирают и не делятся персональными данными пользователей.

Такие аудиты проводят Pricewaterhouse Coopers или Ernst & Young и другие. Обращайте внимание на их отчеты при выборе сервиса.

Установка расширения для браузера

Существует ряд бесплатных VPN-расширений для браузера. Например, "Обход блокировок рунета" для обхода блокировки запрещенных сайтов из так называемого единого реестра запрещенной информации Российской Федерации. Или расширение Censor Tracker от "Роскомсвободы".

Установите Tor-браузер

Приложение Tor доступно для Android, iOS и ПК. Для iPhone и iPad загружать приложение необходимо от сторонних разработчиков.

Для использования необходимо настроить так называемые мосты — непубличные узлы сети Tor. Список из нескольких таких мостов можно получить:

в настройках браузера;

на сайте проекта;

с помощью электронной почты (письмо отправлять с учетной записи Gmail).

Так пользователь получит несколько строк. Их нужно будет вставить в соответствующее поле в настройках браузера, тогда появится возможность подключиться к анонимной сети.

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