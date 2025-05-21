AMD анонсировала видеокарту RX 9060 XT, она идеальна для бюджетного игрового компьютера

"Красные" заявляют, что их новинка быстрее, чем RTX 5060 Ti.

AMD официально представила видеокарту RX 9060 XT на выставке Computex 2025. Уже есть характеристикам, цена и даже первые результаты в бенчмарках. Новинка заявляется как прямой конкурент RTX 5060 Ti.

RX 9060 XT получила 32 вычислительных блока на архитектуре RDNA 4, 32 ускорителя трассировки лучей и 64 блока для задач ИИ. Частота буста - до 3,13 ГГц.

Стартовая цена - 300 долларов за версию с 8 ГБ видеопамяти и 350 за модель с 16 ГБ. Для сравнения, рекомендованные цены на RTX 5060 Ti - 380 и 430 долларов соответственно, хотя на деле эти карты зачастую стоят дороже.

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На презентации AMD показала сравнительные тесты RX 9060 XT и RTX 5060 Ti в разрешении 1440p. По их данным, новинка на 6% быстрее, при этом дешевле. Конечно, это внутренние данные компании, и для объективной картины нужно дождаться независимых обзоров, но старт выглядит обнадёживающим.

В плане энергоэффективности карта тоже радует: заявленный TGP составляет от 150 до 182 Вт, примерно на уровне конкурента от NVIDIA.

RX 9060 XT поддерживает технологии вроде FSR 4, но это, конечно, не Multi Frame Generation, которой так активно хвастаются в линейке RTX 50. Впрочем, AMD уже анонсировала обновление FSR 4 с кодовым названием Redstone, которое должно сгладить разницу. Старт продаж запланирован на 5 июня.

Ранее мы рассказывали, что техноблогеры обвинили Nvidia в манипуляции с видеокартой RTX 5060.

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