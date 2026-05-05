Смели за полчаса: новый контроллер Steam полностью раскупили на старте

На eBay уже активизировались перекупщики с ценами в несколько раз выше официальных.

4 мая Valve официально запустила продажи нового Steam Controller. Интерес к геймпаду оказался настолько высоким, что сначала пользователи жаловались на сбои при попытке оформить заказ, а затем на то, что устройство полностью раскупили – спустя полчаса после начала продаж.

На фоне дефицита активизировались перекупы: на eBay начали появляться десятки объявлений по цене от 160 до 300 долларов – в 2-3 раза выше официальной цены в $99. На это обратили внимание в Tom's Hardware.

В большинстве случаев речь идет о перепродаже партий, выкупленных сразу после старта продаж, что дополнительно подогрело ажиотаж вокруг новинки.

Меж тем эксперты призывают геймеров не поддаваться панике и не переплачивать перекупщикам. Поскольку в геймпадах не используются чипы DRAM и NAND, которые сегодня в дефиците, у Valve не должно возникнуть проблем с пополнением запасов.

Новый контроллер стала второй попыткой Valve закрепиться на рынке ПК-геймпадов. Устройство получило переработанный дизайн, вдохновленный Steam Deck, сохранило фирменные трекпады, а также новые функции вроде Grip Sense и сенсорного гироскопа.

Также в ближайшие месяцы в продажу должны поступить другие новинки Valve: мини-ПК Steam Machine с упором на гейминг и VR-гарнитура Steam Frame. А вот портативную Steam Deck 2 в ближайшем будущем ждать не стоит.

