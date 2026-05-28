После дефицита Valve вернула Steam Deck в продажу, но сильно подняла цены

Valve вернула в продажу Steam Deck OLED, но вместе с этим существенно повысила цены всю линейку. Теперь за модель с 512 ГБ памяти придется заплатить 789 долларов – ранее ее стоимость составляла $549. Об этом пишет The Verge.

Старшая модель Steam Deck OLED на 1 ТБ тоже заметно прибавила в цене – 949 доллара вместо прежних 649. В Европе обновленные цены на 512 ГБ и 1 ТБ составляют 779 и 919 евро соответственно.

При этом более дешевая LCD-версия Steam Deck полностью исчезла из линейки и больше не предлагается.

Сами Steam Deck при этом не изменились – речь идет исключительно о корректировке цен в условиях продолжающегося кризиса памяти Valve обещает сообщить, если ситуация изменится. Это уже второе подорожание устройства за последнее время.

Valve столкнулась с дефицитом Steam Deck из-за нехватки памяти еще в начале 2026 года, из-за чего устройство длительное время было недоступно для покупки. Стабилизировать поставки удалось лишь недавно, что и позволило вернуть модель в продажу, пусть и по более высокой цене.

Непростая ситуация на рынке памяти также влияет на другие аппаратные планы компании. Ранее Valve сообщила о переносе даты выхода игрового мини-ПК Steam Machine на более поздний срок. В компании объясняют это необходимостью пересмотра цен и логистики.

В свою очередь новый Steam Deck пока что даже не на горизонте. Valve не раз говорила, что откладывает второе поколение портативного ПК, ожидая по меньшей мере 50% "скачка" в производительности. Недавнее тестирование Digital Foundry показало, что Steam Deck уже не справляется с запуском современных ААА-игр.

