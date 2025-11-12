Valve анонсировала аж три игровых гаджета, среди которых новая консоль

VR-шлем, домашняя консоль и геймпад выйдут в 2026 году.

Valve анонсировала целую экосистему собственных устройств: в 2026 году выйдут Steam Frame, Steam Machine и новая версия Steam Controller.

Steam Frame

Главная новинка - беспроводной VR-шлем Steam Frame, которому больше не нужен ПК. Внутри чип Snapdragon 8 Gen 3 и SteamOS, так что он работает автономно. При желании можно подключиться к ПК по адаптеру.

Разрешение экрана - 2160x2160 на глаз, Steam Frame весит всего 435 граммов - заметно легче Valve Index и даже Quest 3. Устройство использует трекинг с четырьмя камерами, может работать в темноте и поддерживает отслеживание взгляда.

Конструкция у шлема модульная, батарея, динамики и слот microSD вынесены в съёмный ремешок. Контроллеры напоминают геймпад, разделённый пополам, с сенсорными зонами, отслеживанием пальцев и питанием от одной AA-батарейки. Дата выхода и цена пока не объявлены.

Steam Machine

Steam Machine - это наследник Steam Deck, только стационарный и гораздо мощнее. Компактный чёрный куб с шестиядерным процессором AMD Zen 4 и видеокартой на RDNA 3 (28 вычислительных блоков) примерно в 6 раз производительнее, чем Steam Deck.

Valve говорит, что устройство создано для гостиной, его можно поставить на полку рядом с консолью. Есть HDMI 2.0, DisplayPort, USB-C и слот microSD, чтобы переносить игры между Steam Machine, Deck и Frame. Через SteamOS реализовано быстрое возобновление игр и поддержка до четырёх контроллеров.

Steam Controller

Valve переработала свой неудачный контроллер и представила второе поколение Steam Controller. Теперь у него два стика с технологией TMR, которая защищает от дрейфа, а под ними расположены сенсорные трекпады, похожие на те, что в Steam Deck. Добавили и гироскоп, можно наводить курсор, просто двигая контроллером.

Подключение по Bluetooth или через комплектный адаптер на 2,4 ГГц, который также служит зарядной станцией. Время работы более 35 часов. Как и остальные устройства, новый Steam Controller выйдет в 2026 году.

