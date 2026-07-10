Лучшие видеокарты для компактных корпусов: топ 8 моделей по результатам тестов

Благодаря энергоэффективным архитектурам и продвинутому охлаждению, сегодня даже мощные GPU можно разместить в корпусах типа Mini‑ITX.

Сборка мощного компьютера в компактном корпусе больше не требует серьезных компромиссов. Современные видеокарты становятся мощнее, но при этом инженеры стараются уменьшить их размеры и энергопотребление, благодаря чему они подходят даже для Mini-ITX-систем.

Эксперты PCMag составили список лучших GPU для компактных ПК в разных ценовых категориях, которые можно купить летом 2026 года.

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Для игр в Full HD авторы рекомендуют обратить внимание на Radeon RX 7600 и GeForce RTX 5060. Первая станет хорошим выбором для тех, кто ищет максимально выгодное соотношение цены и мощности, тогда как решение от Nvidia предлагает современные функции по типу DLSS 4.5 и MFG.

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Также можно рассмотреть Intel ARC A580, однако у этой карты есть проблемы со старыми играм.

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Для 2К-гейминга в PCMag рекомендуют Intel Arc B580 и AMD Radeon RX 9060 XT. Обе карты обеспечивают комфортную производительность в большинстве современных ААА-игр при высоких настройках графики, а также доступны в компактных версиях, подходящих для Mini-ITX-сборок.

GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ VRAM станет хорошим выбором для создателей контента. Несмотря на то что это не флагманская модель, она все равно демонстрирует высокую производительность в рабочих приложениях, как Adobe Photoshop и Blender, предлагая один из лучших показателей цена/возможности в своем классе.

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Для игр в 4K эксперты советуют рассмотреть покупку самой компактной Radeon RX 9070 XT на рынке. Несмотря на то что большинство версий RX 9070 XT используют массивную систему охлаждения с 3-мя вентиляторами, многие партнеры AMD выпускают модели, совместимые с современными корпусами Mini-ITX.

GeForce RTX 5070 могла бы стать альтернативой, но 12 ГБ памяти для 4K в 2026 году уже недостаточно. Придется либо снижать графические настройки или всегда играть с DLSS.

Ранее эксперты выбрали 5 лучших процессоров для сборки бюджетного игрового ПК. Из-за дефицита памяти в категорию бюджетных CPU теперь попали модели до $200, хотя раньше этот порог был заметно ниже.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. Мобильная RTX 4060 стала самой популярной видеокартой среди геймеров, а процессоры Intel впервые за долгое время сумели увеличить свою долю.

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