Super-версии должны решить самую большую проблему поколения RTX 5000 – нехватку памяти.

В сети продолжает появляться информация о грядущих видеокартах Nvidia. Речь не про новое поколение RTX 60, которое не появится в продаже ранее конца 2026 года, а про модели RTX 50 Super.

Согласно данным от известного инсайдера Moore's Law is Dead, "зеленая" компания уже в октябре снимет с продажи видеокарты RTX 5080 и RTX 5070 Ti. Тогда же ожидается премьера RTX 5080 Super, 5070 Ti Super и 5070 Super.

Вместе с тем блогер раскрыл характеристики новых видеокарт и рассказал об ожидаемом приросте производительности и ценах. Ожидается, что стоимость если и вырастет, то не сильно – долларов на 50.

Видео дня

RTX 5080 Super (24 ГБ GDDR7, 32 Гб/с, 10 752 ядер CUDA) – от 999 до 1199 долларов. Прирост производительности относительно обычной RTX 5080 будет примерно 16 %.

RTX 5070 Ti Super (24 ГБ GDDR7, 28 Гб/с, 8960 ядер CUDA) – от 749 до 799 долларов. Ожидаемый прирост производительности – от 7 до 11%.

RTX 5070 Super (18 ГБ GDDR7, 28 Гб/с, 6400 ядер CUDA) – от 549 до 599 долларов. Видеокарта должна быть до 12% быстрее обычной версии.

Для сравнения: у обычных RTX 5080 и 5070 на борту 16 ГБ и 12 ГБ VRAM, а единственной игровой видеокартой в серии RTX 50 с 24 ГБ памяти является флагманская RTX 5090.

Moore’s Law is Dead говорит, что все три Super-видеокарты готовы к запуску в 4-м квартале 2025 года. Однако есть шанс, что RTX 5080 Super задержится до первого квартала 2026-го, поскольку Nvidia может решить использовать более быструю память.

Напомним, в конце августа Nvidia впервые снизила цены на новые видеокарты GeForce RTX 5000 в Европе. Подешевели в основном топовые модели: так, ценник на RTX 5090 теперь составляет 2099 евро вместо 2329.

Меж тем Steam раскрыл самые популярные сборки ПК среди геймеров в 2025 году. На первое место среди видеокарт вырвалась RTX 4060, а доля Windows 11 впервые превысила 60%.

Вас также могут заинтересовать новости: