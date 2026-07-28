Россия и КНДР завершают строительство маршрута для тайных военных поставок, - The Guardian

Новый мост предназначен скорее для создания незаметного военного логистического коридора, чем для увеличения торговли.

Россия и Северная Корея близки к завершению строительства моста через реку Тумен, который станет первым в истории автомобильным сообщением между ними. Однако, как пишет The Guardian, существуют опасения, что новый маршрут будет использоваться для военных поставок между странами для войны в Украине.

Мост через реку Тумен имеет длину около 1 км и ширину 7 метров, две полосы движения и является частью более широкого перехода длиной 4,7 км, включающего подъездные дороги. Российские и северокорейские власти не скрывают проект моста, заявляя, что он призван расширить торговлю и туризм.

"Однако новое расследование украинской правозащитной группы "Truth Hounds", предоставленное Guardian, предполагает, что он предназначен скорее для создания незаметного военного логистического коридора, чем для увеличения торговли", - отмечается в статье.

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Назар Мюхун, возглавлявший исследование, заявил, что ключевой причиной такого вывода стало то, что гораздо проще избежать спутникового наблюдения, используя дороги, чем железнодорожную сеть.

По его словам, дорожная сеть России и КНДР намного шире их железнодорожной сети, что затрудняет наблюдение за ней в полном объеме. Погрузка и разгрузка грузовиков также могут происходить гораздо быстрее, чем железнодорожных вагонов, которые дольше находятся под прицелом спутников.

"Тип железнодорожного вагона, видимый на снимке, многое говорит о грузе, а определенные категории товаров перевозятся в открытых вагонах, что позволяет их идентифицировать", – сказал Мюхун в интервью Guardian.

В то же время грузовики почти всегда выглядят одинаково на спутниковых снимках. Кроме того, автомобильные грузы также могут загружаться где угодно, в отличие от поездов, которые зависят от нескольких фиксированных железнодорожных узлов, добавил Мюхун.

Экономическая выгода моста под вопросом

Российские чиновники представили проект как способ расширения торговли и туризма. Северокорейское государственное информационное агентство KCNA также представило мост как способ стимулирования "перемещения людей, туризма и товарооборота" между двумя странами.

Однако, по мнению Truth Hounds, экономическое обоснование моста слабое. По оценкам, строительство перехода обошлось более чем в 100 миллионов долларов, в то время как двусторонняя торговля, по сообщениям, в 2024 году составила всего 34 миллиона долларов. Туризм из России в Северную Корею по-прежнему строго контролируется и в основном ограничивается организованными турами, с примерно 10 000 российских посетителей в 2025 году. Пхеньян, куда приезжает большинство иностранных туристов, находится более чем в 500 км от перехода.

"Расследование приходит к выводу, что этот пограничный переход лучше рассматривать как стратегическую инфраструктуру: коридор для переброски северокорейских войск, строительных бригад и военных чиновников в Россию, а также для перемещения российских технологий и ресурсов в обратном направлении".

КНДР в войне России в Украине

недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин получит новое подкрепление из КНДР. По словам украинского президента, речь идет о 30 тыс. военных, которых уже с июня готовятся принять в Воронежской области. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.

В то же время эксперты отмечают, что северокорейских военных могут задействовать не в качестве штурмовой пехоты, а для обслуживания дальнобойной артиллерии и ракетных комплексов на территории России или для охраны тыловых районов в обмен на передачу Москвой современных военных технологий.

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