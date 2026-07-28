Люди просматривают старые фото в телефоне не из-за ностальгии: настоящая причина глубже

По мнению ученых, такое поведение ошибочно считать ностальгией.

Многие люди перед сном неосознанно открывают галерею в телефоне и начинают просматривать старые фотографии. На первый взгляд, это обычная ностальгия, однако психологи считают, что на самом деле у такой привычки есть совсем другое объяснение, пишет Leravi.

Как говорится в статье, психологи отмечают, что чаще всего люди просматривают свои фото именно вечером, когда день уже закончился, но мозг еще не готов "отпустить" пережитое. При этом большинство не ищет конкретных снимков и не испытывает грусти, характерной для ностальгии. По их словам, у человека просто возникает желание пролистать галерею.

По мнению ученых, такое поведение ошибочно называть ностальгией. На самом деле оно больше похоже не на стремление вернуться в прошлое, а на потребность убедиться, что пережитые события действительно имели место.

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В статье отмечается, что психологи обращают внимание на интересную деталь: люди обычно задерживаются не на самых красивых или самых эмоциональных фотографиях, а на обычных кадрах – снимках чашки кофе, чека, меню ресторана или случайных фото, которые лучше всего выполняют роль своеобразных доказательств того, что тот или иной день был реальным.

"Свет на снимке, положение чьей-то руки, особый оттенок скатерти… Сами по себе эти детали не имеют большого значения. Но они важны тем, что являются доказательствами того, что вы там были, что этот день действительно состоялся, что та версия вашей жизни, которую вы храните в своей памяти, соответствует тому, что когда-то действительно произошло в реальном мире", – пишет автор.

По мнению исследователей, человеческий мозг испытывает естественную потребность ощущать непрерывность собственной жизни. Для этого он ищет подтверждений того, что отдельные дни складываются в целостную историю, а не превращаются в череду разрозненных воспоминаний.

Психологи объясняют: память человека постоянно меняется, а фотография остается неизменной. Она подтверждает, что определенный момент действительно существовал. Именно этой уверенности люди чаще всего и ищут, просматривая фото перед сном.

"Не ностальгию. Не тоску. А уверенность. Тихую, немного отчаянную уверенность в том, что жизнь складывается так, как и должна; что дни действительно были; что мгновения оставляют свой след; что где-то существует их запись, даже если никто, кроме вас, её не ведёт. Это в определенной степени перекликается с тем, что наблюдают исследователи, изучая поведение, связанное с потребностью принадлежать к сообществу, – глубокой человеческой потребностью чувствовать, что тебя видят, что твое присутствие зафиксировано, даже если это происходит только наедине с собой", – объясняет автор.

По его словам, специалисты также заметили, что такая привычка усиливается в периоды, когда жизнь кажется однообразной и обыденной. В такие моменты просмотр фотографий помогает человеку напомнить себе, что его жизнь продолжается, а обычные дни тоже имеют значение.

В то же время психологи подчеркивают, что такое поведение само по себе не свидетельствует о психологических проблемах. Наоборот, оно отражает естественную человеческую потребность чувствовать, что собственная жизнь реальна, имеет ценность и постепенно складывается в единую историю. По словам исследователей, иногда просмотр фотографий становится первым сигналом о том, что человеку стоит уделять больше внимания настоящему моменту и сознательно замечать события своей повседневной жизни.

"Это листание – не ностальгия. Это тихий акт подтверждения собственного существования. И сам факт того, что вы протягиваете руку в темноте, ища доказательства собственной жизни, многое говорит о том, насколько серьезно вы относитесь к жизни, которую пытаетесь прожить", – подводится итог в статье.

Ранее УНИАН писал о том, почему родители хранят детские рисунки. Психолог Джеймс Уитфилд после многих лет работы с людьми опроверг утверждение, что это объясняется ностальгией. Он пришел к выводу, что хранение вещей часто является тихим актом самоутверждения. Он считает, что хранение успокаивает того, кто хранит. Ребенку же часто эта папка вообще не нужна.

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