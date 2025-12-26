Комплект оперативной памяти на 64 ГБ уже стоит как новый MacBook Air от Apple

Мировой рынок ПК сейчас переживает недостаток оперативной памяти.

Дефицит оперативной памяти набирает обороты, а стоимость комплектов ОЗУ продолжает устанавливать новые рекорды. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что в США комплекты памяти DDR5 емкостью 64 ГБ уже стоят как новый MacBook Air.

В частности, стоимость комплекта G.SKILL Trident Z5 RGB Series 64 GB DDR5-6000 CL30 на Amazon достигла 750 долларов (около 30000 грн). Причем еще месяц назад такой комплект стоил около 550 долларов. А в начале октября этот набор и вовсе продавался в районе 250 долларов.

Для сравнения, на том же Amazon за эти деньги можно купить 13-дюймовый MacBook Air с чипом M4 или видеокарту Nvidia RTX 5070 Ti в исполнении MSI Ventus X3.

Главной причиной дефицита стала масштабная сделка, которую OpenAI провернула в начале октября. Компания заключила контракты с Samsung Electronics и SK Hynix на поставку до 900 000 пластин DRAM ежемесячно до 2029 года – это примерно 40% всего мирового производства оперативной памяти.

С момента заключения сделки, цены на DDR5 для обычных потребителей выросли в 2-3 раза. Если спрос на память не снизится, то к 2026 году дефицит на рынке станет еще заметнее и может продлиться до 2028 года и даже дольше.

Вслед за оперативной памятью дорожают SSD и другие ПК-комплектующие, а из-за дефицита видеокарты нового поколения от NVIDIA и AMD могут задержаться до 2028 года. В то же время крупнейшие производители Lenovo и Dell, заявили, что цены на ноутбуки и компьютеры скоро вырастут на 15–20%.

