Погода после дождей изменится: Укргидрометцентр раскрыл детали

Сегодня в Украине ещё будет комфортная температура, но в дальнейшем она начнёт заметно повышаться.

В ближайшие несколько суток в Украине ожидается разнообразная картина как с дождями, так и с температурой. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

28 июля погоду будет определять активный холодный атмосферный фронт, поэтому в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами осадки будут значительными, с грозами, градом и шквалами 15-20 м/с.

В течение 29-30 июля за фронтом давление будет расти, и дожди прекратятся. Сегодня и завтра сухо будет только на крайнем востоке страны, а в четверг – уже ожидается погода без осадков.

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Температура будет колебаться. 28 июля за фронтом будет поступать прохладный воздух. Поэтому во вторник и среду ночью будет +13°...+18°, в западных областях +10°...+15°. Днем термометры покажут +21°...+26°, на юго-востоке страны +24°...+29°. 30 июля в Закарпатье столбики термометров достигнут +30°...+33°.

"В ближайшие трое суток мы будем наблюдать заметное потепление, и постепенно, в целом в течение недели, температура воздуха будет повышаться как днем, так и ночью с каждым днем", – прогнозируют в Укргидрометцентре.

Ветер, по данным синоптиков, ожидается со скоростью 5–10 м/с, что местами будет усиливать ощущение дискомфорта.

На сегодня в Украине введен I уровень опасности (желтый). Укргидрометцентр прогнозирует, что в северо-восточной части, большинстве центральных и южных областей будут грозы, град и шквалы до 20 м/с.

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