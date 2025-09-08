AMD анонсировала новый 'народный' процессор для бюджетных игровых ПК

Новинка выйдет 16 сентября и станет самой доступной моделью линейки Ryzen 9000.

AMD представила потенциальный хит продаж – бюджетный процессор Ryzen 5 9500F на архитектуре Zen 5. Новинка позиционируется как преемник "народного" Ryzen 5 7500F и станет самой доступной моделью линейки Ryzen 9000.

Процессор получил 6 ядер и 12 потоков. Его базовая тактовая частота составляет 3,8 ГГц, а в режиме Boost она может доходить до 5,0 ГГц при TDP 65 Вт. По характеристикам чип близок к Ryzen 5 9600X, но работает на более низких частотах.

Основное преимущество новинки – переход на новую архитектуру Zen 5. По внутренним тестам AMD, Ryzen 5 9500F обеспечивает в среднем до 9% прироста производительности в AAA-играх и до 11% в киберспортивных по сравнению с Ryzen 5 7500F. В отдельных проектах, таких как Elden Ring и Baldur's Gate 3, заявлен прирост до 24%

Видео дня

В продажу Ryzen 5 9500F поступит 16 сентября по цене 1299 юаней (~7500 грн). Пока новинка доступна только в Китае, но со временем ее наверняка можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее появилась информация, что AMD также готовит к выпуску модель Ryzen 7 9700F – по характеристикам она будет близка к обычному Ryzen 7 9700X. Премьера может состояться в ближайшее время.

Меж тем Steam раскрыл самые популярные сборки ПК у геймеров в 2025 году. На первое место среди видеокарт вырвалась RTX 4060, а доля Windows 11 впервые превысила 60%.

Вас также могут заинтересовать новости: