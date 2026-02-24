В Steam стартовал фестиваль 'Играм быть' с сотнями бесплатных демоверсий

Можно, например, попробовать демоверсию John Carpenter's Toxic Commando. Фестиваль закончится 2 марта.

В цифровом магазине Steam стартовал очередной фестиваль – "Играм быть". Геймерам доступны для прохождения сотни бесплатных демоверсий предстоящих игр.

Мероприятие продлится одну неделю и закончится 2 марта в 20:00 по Киеву. Ознакомиться с полным списком пробных версий игр можно на странице фестиваля в Steam. Игры уже отсортированы по жанрам, визуальному стилю и вашим предпочтениям.

Некоторые из доступных демоверсий:

Компания Valve заранее раскрыла календарь всех распродаж и специальных событий в Steam на 2026 год. Подборка включает как сезонные распродажи, так и тематические фестивали для поклонников разных жанров.

УНИАН собрал 10 лучших бесплатных игр в Steam прямо сейчас. Free-to-play проекты представлены в самых разных жанрах: от напряженных PvP-баталий до спокойных приключений для неспешного прохождения.

