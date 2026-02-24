В Steam стартовал фестиваль 'Играм быть' с сотнями бесплатных демоверсий

В цифровом магазине Steam стартовал очередной фестиваль – "Играм быть". Геймерам доступны для прохождения сотни бесплатных демоверсий предстоящих игр.
Мероприятие продлится одну неделю и закончится 2 марта в 20:00 по Киеву. Ознакомиться с полным списком пробных версий игр можно на странице фестиваля в Steam. Игры уже отсортированы по жанрам, визуальному стилю и вашим предпочтениям.
Некоторые из доступных демоверсий:
- Denshattack! – игра про скейтбординг, заточенная под трюки на скоростных трассах, только вместо доски – поезд;
- ZERO PARADES: For Dead Spies – шпионский ролевой политический детективный триллер от издателя Disco Elysium;.
- Titanium Court – гибрид головоломки "match-3" и тактической RPG: сначала собираешь ресурсы на поле, затем используешь их в бою;
John Carpenter's Toxic Commando Demo – кооперативный зомби-экшен в духе Left 4 Dead;
- Atre: Dominance Wars – 4X-стратегия, где вы не просто развиваете цивилизацию, но и можете подняться до бога, управляя уникальными расами и магией;
- Shutter Story – хоррор-игра с механикой анализа фотографий и видеозаписей, где каждое решение влияет на судьбу героев.;
- Wild Blue Skies – духовный наследник культовой, но забытой серии Star Fox;
- ZeroSpace – научно-фантастическая RTS с кооперативными миссиями и масштабными космическими сражениями;
- Tombwater – 2D souls-like в сеттинге Дикого Запада;
Компания Valve заранее раскрыла календарь всех распродаж и специальных событий в Steam на 2026 год. Подборка включает как сезонные распродажи, так и тематические фестивали для поклонников разных жанров.
УНИАН собрал 10 лучших бесплатных игр в Steam прямо сейчас. Free-to-play проекты представлены в самых разных жанрах: от напряженных PvP-баталий до спокойных приключений для неспешного прохождения.