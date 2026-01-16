Valve опубликовала календарь всех распродаж в Steam на 2026 год

Ближайшая сезонная акция стартует 19 марта.

Компания Valve заранее раскрыла календарь всех распродаж и специальных событий в Steam на 2026-о год. Подборка включает как сезонные распродажи, так и тематические фестивали для поклонников разных жанров. Весенняя распродажа, например, пройдет с 19 по 26 марта.

Расписание распродаж Steam на 2026 год:

Январь

Фестиваль детективов: 12–19 января

Фестиваль настольных игр: 26 января – 2 февраля

Февраль

Фестиваль печатания: 5–9 февраля

Фестиваль сражений между игроками: 9–16 февраля

Фестиваль игр про лошадей: 19–23 февраля

Февральский фестиваль "Играм быть" 2026: 23 февраля – 2 марта

Март

Фестиваль башенной защиты: 9–16 марта

Весенняя распродажа Steam 2026: 19–26 марта

Фестиваль дома и интерьера: 30 марта – 6 апреля

Апрель

Фестиваль поиска предметов: 9–13 апреля

Фестиваль Средневековья: 20–27 апреля

Май

Фестиваль построения колод: 4–11 мая

Фестиваль морей и океанов: 18–25 мая

Июнь

Фестиваль пуль: 8–15 июня

Июньский фестиваль "Играм быть" 2026: 15–22 июня

Летняя распродажа Steam 2026: 25 июня – 9 июля

Июль

Фестиваль социальной дедукции: 13–16 июля

Фестиваль поездов: 20–27 июля

Август

Фестиваль киберпанка: 3–10 августа

Фестиваль кеглей и колышков: 17–20 августа

Фестиваль PvE-выживания и крафтинга: 31 августа – 7 сентября

Сентябрь

Фестиваль программирования: 10–14 сентября

Фестиваль групповых ролевых игр: 14–21 сентября

Октябрь

Осенняя распродажа Steam 2026: 1–8 октября

Кулинарный фестиваль: 12–19 октября

Октябрьский фестиваль "Играм быть" 2026: 19–26 октября

Steam Scream Fest 5: 26 октября – 2 ноября

Ноябрь

Фестиваль ролевых автобаттлеров: 16–23 ноября

Черная пятница: даты будут объявлены позднее;

Декабрь

Зимняя распродажа Steam: 17 декабря 2026 – 4 января 2027

Сам Steam начал 2026 год с нового рекорда по одновременному количеству игроков. На пике онлайн площадки составил 41,8 млн человек, из которых 13,4 миллиона играли в различные игры.

Также Steam раскрыл самую популярную конфигурацию геймерского ПК по итогам 2025 года. Видеокарты GeForce RTX 50 постепенно становятся все популярнее, тем не менее, лидером по-прежнему остается RTX 3060.

