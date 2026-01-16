Valve опубликовала календарь всех распродаж в Steam на 2026 год

Компания Valve заранее раскрыла календарь всех распродаж и специальных событий в Steam на 2026-о год. Подборка включает как сезонные распродажи, так и тематические фестивали для поклонников разных жанров. Весенняя распродажа, например, пройдет с 19 по 26 марта.
Расписание распродаж Steam на 2026 год:
Январь
- Фестиваль детективов: 12–19 января
- Фестиваль настольных игр: 26 января – 2 февраля
Февраль
- Фестиваль печатания: 5–9 февраля
- Фестиваль сражений между игроками: 9–16 февраля
- Фестиваль игр про лошадей: 19–23 февраля
- Февральский фестиваль "Играм быть" 2026: 23 февраля – 2 марта
Март
- Фестиваль башенной защиты: 9–16 марта
- Весенняя распродажа Steam 2026: 19–26 марта
- Фестиваль дома и интерьера: 30 марта – 6 апреля
Апрель
- Фестиваль поиска предметов: 9–13 апреля
- Фестиваль Средневековья: 20–27 апреля
Май
- Фестиваль построения колод: 4–11 мая
- Фестиваль морей и океанов: 18–25 мая
Июнь
- Фестиваль пуль: 8–15 июня
- Июньский фестиваль "Играм быть" 2026: 15–22 июня
- Летняя распродажа Steam 2026: 25 июня – 9 июля
Июль
- Фестиваль социальной дедукции: 13–16 июля
- Фестиваль поездов: 20–27 июля
Август
- Фестиваль киберпанка: 3–10 августа
- Фестиваль кеглей и колышков: 17–20 августа
- Фестиваль PvE-выживания и крафтинга: 31 августа – 7 сентября
Сентябрь
- Фестиваль программирования: 10–14 сентября
- Фестиваль групповых ролевых игр: 14–21 сентября
Октябрь
- Осенняя распродажа Steam 2026: 1–8 октября
- Кулинарный фестиваль: 12–19 октября
- Октябрьский фестиваль "Играм быть" 2026: 19–26 октября
- Steam Scream Fest 5: 26 октября – 2 ноября
Ноябрь
- Фестиваль ролевых автобаттлеров: 16–23 ноября
- Черная пятница: даты будут объявлены позднее;
Декабрь
- Зимняя распродажа Steam: 17 декабря 2026 – 4 января 2027
Сам Steam начал 2026 год с нового рекорда по одновременному количеству игроков. На пике онлайн площадки составил 41,8 млн человек, из которых 13,4 миллиона играли в различные игры.
Также Steam раскрыл самую популярную конфигурацию геймерского ПК по итогам 2025 года. Видеокарты GeForce RTX 50 постепенно становятся все популярнее, тем не менее, лидером по-прежнему остается RTX 3060.