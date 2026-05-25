В нее есть 'умные' снаряды: Россия создала решение против украинских дронов

Российская государственная корпорация "Ростех" создала зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель". Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Официально комплекс представят на Первом международном форуме по безопасности, который пройдет в Подмосковье 26-29 мая.

Зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 "Цитадель" имеет калибр 30 мм и предназначен для защиты стационарных объектов от ударов БПЛА мультикоптерного и самолетного типа. Система может работать круглосуточно. По словам россиян, характеристики комплекса уже подтверждены в реальных условиях.

"Цитадель" оснащена оптико-электронной и радиолокационной системами для обнаружения и сопровождения БПЛА. Оптический канал работает в видимом и инфракрасном спектрах.

Комплекс может использовать боеприпасы с программируемым подрывом, а весь цикл его работы - от обнаружения до поражения цели - отличается "высоким уровнем автоматизации".

Снаряды с дистанционно управляемым взрывом оснащены шрапнельной боевой частью. Система наведения "Цитадели" определяет оптимальную точку взрыва боеприпаса с учетом траектории движения цели. Благодаря этому для поражения одного объекта требуется значительно меньше таких снарядов, чем в случае с обычными боеприпасами.

Россияне также анонсировали презентацию других новинок.

Сообщается, что кроме ЗАК-30 "Ростех" также представит на форуме комплекс с беспилотным летательным аппаратом ближнего действия "С350М-Е", боевые нагрузки для различных типов дронов, разведывательный беспилотник "СКАТ 350М" с баражирующими боеприпасами "Куб-2Е", а также систему контроля воздушного пространства.

Как россияне пытаются защититься от дронов

Ранее российская компания "Росел" расширила линейку систем борьбы с беспилотниками "СЕРП", представив новый комплекс, предназначенный для защиты от FPV-дронов.

Устройство под названием "СЕРП-FPV" предназначено для противодействия беспилотникам, представляющим угрозу для мобильных объектов. Как утверждают россияне, ключевыми преимуществами комплекса являются скорость его развертывания и эффективное подавление сигналов управления дронами.

Также УНИАН сообщал, что россияне начали применять для защиты от дронов конструкции с элементами, вращающимися с чрезвычайно высокой скоростью. По состоянию на начало года по крайней мере один образец такой системы уже проходил испытания на временно оккупированной территории Запорожской области.

