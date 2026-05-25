'Суд не имел права': Казахстан не будет взыскивать с 'Газпрома' $1,4 миллиарда в пользу Украины

По словам министра юстиции Казахстана, суд не имел права разрешать принудительное исполнение решения в пользу "Нафтогаза".

Решение суда Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" не будет исполнено на территории Казахстана. Об этом в интервью"Капитал" сообщил министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев.

На прошлой неделе указанный суд разрешил признание решения, принятого швейцарским арбитражем в 2025 году. Спор касается контрактных обязательств 2019 года по транзиту российского газа. В то же время, как пояснил министр, казахстанский суд не имел права рассматривать спор между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрения споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем решение суда МФЦА, о котором идет речь, не будет исполняться на территории Казахстана", – отметил министр.

Видео дня

Он объяснил, что казахстанское законодательство ограничивает юрисдикцию суда конкретными категориями споров, переданных на его рассмотрение по соглашению сторон. Министр юстиции Казахстана также утверждает, что "Газпром" и "Нафтогаз" не соглашались на признание решения суда.

К тому же, по словам Сарсембаева, согласно Гражданскому процессуальному кодексу Казахстана, заявление о принудительном исполнении подается в суд по месту рассмотрения спора, по месту нахождения органа юридического лица или, если оно неизвестно, – по месту нахождения имущества должника.

"Местонахождение "Газпрома" известно. Это важный процессуальный ориентир, который не может быть проигнорирован", – сказал министр.

Спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" – главные новости

Согласно соглашению от 2019 года, "Нафтогаз" должен был обеспечивать транзит российского газа по территории Украины до 1 января 2025 года. После начала полномасштабной войны из-за действий оккупационных сил транзит газа через точку входа "Сохрановка" стал невозможен. Несмотря на это, "Нафтогаз" продолжил выполнять предусмотренные договором обязательства через пункт входа "Суджа". Однако "Газпром" отказался от полной оплаты, нарушив условия договора. В ответ в сентябре 2022 года "Нафтогаз" инициировал арбитраж в Швейцарии.

В марте 2026 года группа "Нафтогаз" окончательно выиграла у российского "Газпрома" суд на 1,4 млрд долл. Швейцарский суд полностью отклонил жалобу "Газпрома" и оставил в силе решение арбитража от июня 2025 года, согласно которому россияне обязаны выплатить "Нафтогазу" более 1,4 млрд долл. задолженности за услуги по организации транспортировки газа, плюс проценты, а также судебные издержки.

В то же время "Нафтогаз" отмечал, что работает над принудительным взысканием долга с россиян, а параллельно продолжается ряд других судебных процессов против страны-агрессора для компенсации убытков.

20 мая стало известно, что суд Казахстана разрешил принудительное исполнение решения швейцарского суда о взыскании 1,4 млрд долл.

Вас также могут заинтересовать новости: