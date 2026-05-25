Доллар взлетел: аналитик объяснил, что будет с курсом гривни

Шевчишин прогнозирует, что курс доллара останется на текущем уровне в пределах 44–44,5 грн.

На прошлой неделе на валютном рынке зафиксировали подорожание доллара и установление нового исторического максимума курса. При этом рост произошел на фоне сокращения дефицита валюты на межбанке и снижения чистого спроса на наличном рынке, что свидетельствует о влиянии внешних факторов.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин пояснил, что главным драйвером укрепления доллара стал глобальный спрос на американскую валюту из-за роста доходности гособлигаций США. По его словам, когда внутренний спрос ослабевает и локальных драйверов нет, рынок ориентируется на внешние тенденции.

"Мир покупает доллар, чтобы "припарковать" деньги в американских государственных облигациях", – отметил эксперт.

На этом фоне доллар за неделю укрепился и по отношению к евро – примерно на 0,2%, хотя в отдельные дни разница доходила до 0,4%.

Аналитик объяснил, что в условиях, когда Национальный банк удерживает относительно стабильный курс евро к гривне, укрепление доллара по отношению к евро автоматически толкает курс доллара вверх и по отношению к гривне. Шевчишин ожидает оживления рынка в конце мая из-за закрытия балансов компаниями и возможных спекулятивных движений из-за политической накаленности голосования в Верховной Раде, от которого зависит помощь Запада.

"Провал (голосования, – УНИАН) может привести к ухудшению ожиданий, что особенно важно в момент, когда собственные резервы уже исчерпываются", – пояснил он.

Впрочем, эксперт обратил внимание, что Министерство финансов пока не наращивает внутренние заимствования, а налоговый период должен частично сгладить давление на гривню. Аналитик также советует в дальнейшем внимательно следить за динамикой пары евро-доллар на мировом рынке.

В базовом сценарии Шевчишин прогнозирует сохранение текущих валютных коридоров: наличный доллар – в пределах 44,00–44,50 грн, а наличный евро – 51,25–52,00 грн. В то же время выход курсов выше этих пределов возможен в случае негативного развития политической ситуации или нового обострения на Ближнем Востоке, в частности возобновления войны между Ираном и Израилем, что может вызвать скачок цен на нефть.

"Положительные новости из Рады будут хорошим сигналом для спокойного и стабильного валютного рынка в июне. И я больше склоняюсь именно к этому сценарию", – резюмировал эксперт.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,65 грн/евро, а курс продажи – 51,45 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 25 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 44,26 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 21 мая – 44,23 грн/долл.).

