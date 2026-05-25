Рабочие, строящие железную дорогу, обнаружили под своими ногами скрытую деревню возрастом 1200 лет

Рабочие в Мексике, проводившие раскопки для железнодорожной линии в Соноре, наткнулись на нечто гораздо более древнее, чем бетон. По данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), группа археологов обнаружила древнее поселение, предшествующее знаменитому месту Серро-де-Тринчерас, а также два участка с наскальными рисунками. Об этом пишет Daily Galaxy.

Открытие было сделано во время спасательных раскопок, связанных с проектом строительства объездной железной дороги Имурис-Ногалес, и выявило поселение, намного превосходящее все ожидания.

Отмечается, что поселение, известное как Ла-Сьенега, расположено в долине и каньоне реки Кокоспера, недалеко от границы с Аризоной. Группа из шести археологов из Сонорского центра INAH под руководством Мартинеса Рамиреса в течение нескольких месяцев тщательно документировала останки. Это одна из самых значительных археологических находок, сделанных в этом районе за последние годы.

Что делает это открытие примечательным, так это то, что оно оставалось незамеченным. Место раскопок было обнаружено еще в 2008 году, когда исследователи зафиксировали всего 10 домов, разбросанных по местности. Строительная деятельность выявила истинные масштабы поселения, которые значительно превышали первоначальные оценки.

Деревня, построенная под землей

Интетесно, что жители Ла-Сьенеги строили свои дома не так, как многие соседние общества. Как объясняется в исследовании INAH, дома в деревне представляли собой овальные или прямоугольные полуподземные сооружения, расположенные на глубине от 1 до 2,2 метров под землей. Этот стиль строительства, по-видимому, развивался на протяжении поколений, поскольку внутренние стены жилых комплексов впоследствии расширялись за счет земляных пристроек, что указывает на то, что деревня была заселена и перестраивалась несколько раз на протяжении веков.

Внутри этих подземных комплексов археологи обнаружили внутренние стены, образующие замкнутые пространства, напоминающие семейные кварталы. Это говорит о том, что несколько поколений больших семей могли жить вместе в тесно связанных жилых группах. Мартинес Рамирес заявил:

"Архитектурные остатки разбросаны по всему плато, длина которого составляет 250 метров, а ширина - 250 метров, где когда-то находилось около шестидесяти домов. Кроме того, обрабатывались земли у водотока".

Исследователи полагают, что жители деревни выбрали это место, потому что оно обеспечивало им доступ к плодородной земле и было хорошим местом для поселения.

Древние захоронения рассказывают более масштабную историю

Обнаруженные человеческие останки позволяют понять ритуальные практики и социальные связи общины. Как сообщает Heritage Daily, раскопки в трех жилых комплексах выявили две отдельные зоны захоронений, содержащие более 100 человеческих останков, связанных с традицией Тринчерас.

Интересно, что среди них было около 40 традиционных захоронений, где останки были помещены в согнутом положении, а также 28 кремаций, в которых останки были помещены в керамические сосуды. В некоторых захоронениях были обнаружены простые украшения из раковин, что указывает на неравный доступ к ценным товарам внутри общины. Команда INAH пояснила:

"Мы наблюдаем следы традиций Тринчера и Хохокам, которые мы долгое время считали параллельными, не до конца понимая связи между ними. Здесь мы видим повторяющиеся миграции и заброшенности. Это заставляет нас полагать, что Ла-Сьенега была пограничным пунктом для обмена ресурсами".

Высеченные на камне послания

В пресс-релизе INAH говорится, что археологи задокументировали два места с наскальными рисунками в окружающем ландшафте. Одно место, известное как петроглифы Бабасака, включает шесть панелей длиной более 200 метров, украшенных геометрическими и человеческими фигурами.

Второе место, называемое "Медвежьи следы", содержит наскальные рисунки внутри небольшой пещеры, напоминающие медвежьи следы. Археологи INAH отметили, что точный возраст остается неопределенным, но наскальные рисунки, вероятно, датируются 800-1400 годами нашей эры.

Наскальные рисунки раскрывают другую сторону жизни в Ла-Сьенеге. Вместе с находками, связанными с поселениями и захоронениями, они помогают составить более полную картину того, как жили люди, как устроены их общины и как они формируют окружающую среду.

