Если заказать книгу за 70 евро, то можно первым узнать подробности проекта Red Rooster.

Студия Summer Eternal, основанная бывшими сценаристами Disco Elysium Арго Тууликом и Дорой Клинджич, решила представить свою первую RPG Red Rooster максимально нетривиальным способом. Команда выпустит 150-страничный артбук с эссе, дневниками разработчиков и сопровождающим винилом.

Как написано на сайте авторов, это "часть культурного журнала, часть дневника разработки, часть эксклюзивного анонса игры". Заказав книгу за 69 евро или комплект с пластинкой за 99 евро, поклонники первыми узнают о Red Rooster.

Доходы обещают направить в первую очередь художникам и музыкантам, работавшим над изданием, а остаток - на разработку самой игры. Антология выйдет летом 2026 года.

Видео дня

Туулик и Клинджич ранее участвовали в отменённом проекте ZA/UM Locust City, где главным героем должен был быть Куно. После юридических разбирательств с бывшими работодателями авторы покинули Великобританию и перебрались в Хорватию, где и основали студию.

Тем временем оригинальная ZA/UM готовит к релизу в 2026 году Zero Parades - шпионский триллер в духе Disco Elysium.

Ранее мы рассказывали, что разработчики одного из "духовных наследников" Disco Elysium показали первый скриншот игры. Hopetown изо всех сил пытается быть Disco Elysium, но в сети отмечают, что ей это не удаётся.

Вас также могут заинтересовать новости: