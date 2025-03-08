Разработчики одного из 'духовных наследников' Disco Elysium показали первый скриншот игры

Hopetown изо всех сил пытается быть Disco Elysium, но в сети отмечают, что ей это не удаётся.

Hopetown, дебютный проект студии Longdue Games, позиционируется как "духовный наследник" Disco Elysium. Недавно разработчики показали первый скриншот, и визуально игра выглядит впечатляюще: выразительная палитра, живописный стиль, настолько хорошо, что можно принять за концепт-арт.

Однако диалоги вызывают вопросы. В приведённом примере главный герой обращается к пожилой женщине, кормящей голубей: "Позвольте представиться, я не сру там, где пью… хотя вижу, что для вас это не проблема". Другие варианты ответа включают "Я лучше облизну мусорку" и "Да, корми массу! ЖРИТЕ, НЕБЕСНЫЕ КРЫСЫ!".

Разработчики явно вдохновляются эпатажем Disco Elysium, но пока это больше напоминает попытку копировать стиль без глубины оригинала. Возможно, текст окажется лучше в контексте полной игры, но пока остаётся ощущение, что Hopetown унаследовал внешнюю оболочку DE, не до конца поняв суть.

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Также не стоит забывать, что директор этого проекта Риаз Мула планировал использовать имя одного из ведущих сценаристов Disco Elysium Арго Туулика для продвижения игры, а когда разработчик отказался - Мула просто выкинул Туулика на мороз.

Ранее мы рассказывали, что Саманта Беар, озвучившая Карлах в Baldur's Gate 3, принципиально отказалась от роли в одном из "духовных наследников" Disco Elysium. Вполне возможно, это как раз была Hopetown.

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