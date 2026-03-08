Новый долгожданный хит вышел в Steam и сразу привлек свыше 500 тыс игроков

Пиковый онлайн у Slay the Spire 2 выше, чем у таких признанных хитов как Rust, Apex Legends и Path of Exile.

В магазине Steam появился новый крупный хит – Slay the Spire 2 от студии Mega Crit. Это продолжение известного карточного рогалика, вышедшего в 2019 году.

Релиз игры в раннем доступе состоялся 5 марта. За несколько дней с момента выхода Slay the Spire 2 взлетел на первое место в списке самых продаваемых игр Steam, насобирал десятки тысяч положительных отзывов и установил новый рекорд пикового онлайна среди проектов жанра roguelike.

Пиковый онлайн у Slay the Spire 2 выше, чем у таких признанных хитов как Apex Legends, Rust и Path of Exile. Выше находятся только Counter-Strike 2, Dota 2 и PUBG. При этом игра находится в раннем доступе, так что контент ограничен.

В Slay the Spire 2 геймерам необходимо строить уникальные колоды, управлять ресурсами, сражаются с монстрами и постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям. В основе геймплея лежит поэтапное продвижение к вершинам Шпиля и прохождение случайно генерируемых испытаний.

На момент написания новости у игры более 20 000 отзывов – и 96% из них положительные. Поигравшие хвалят развитие идей первой части, появление кооператива и заметно улучшенную графику. На старте раннего доступа Slay the Spire 2 стоит 25 долларов или 490 грн.

