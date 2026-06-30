Составлен топ-40 лучших игр с летней распродажи Steam дешевле 300 грн

В Steam продолжается летняя распродажа, на которой с большими скидками можно купить огромное количество видеоигр. Ранее журналисты GamesRadar выбрали 10 игр, на которые стоит обратить внимание, а теперь издание Kotaku собрало отдельную подборку из 40 игр, которые сейчас можно купить за $10 или дешевле.

В список вошли игры разных жанров – от RPG и шутеров до стратегий и экспериментальных инди-проектов, которые не ударят по кошельку.

  • American Truck Simulator – 100 грн (скидка 75%)
  • Baby Steps – 207 грн (скидка 50%)
  • Batman: Arkham Knight  – 55 грн (скидка 80%)
  • Blood West – 124 грн (скидка 75%)
  • Borderlands 3  – 84 грн (скидка 90%)
  • Cities: Skylines – 242 грн (скидка 70%)
  • Control: Ultimate Edition – 101 грн (скидка 85%)
  • Dead Island 2 – 133 грн (скидка 90%)
  • Dead Space Remake – 149 грн (скидка 90%)
  • Dishonored – 52 грн (скидка 90%)
  • Devil May Cry 5 – 142 грн (скидка 85%)

Видео дня
Составлен топ-40 лучших игр с летней распродажи Steam дешевле 300 грн
  • Dragon Age Inquisition – 99 грн (скидка 90%)
  • Dragon Ball Xenoverse 2 – 59 грн (скидка 90%)
  • Fallout 76 – 133 грн (скидка 75%)
  • Far Cry 4 – 45 грн (скидка 90%)
  • Firewatch – 83 грн (скидка 80%)
  • Ghostwire Tokyo – 96 грн (скидка 90%)
  • Hades – 128 грн (скидка 75%)
  • Hitman World of Assassination – 60 грн (скидка 90%)
  • Kerbal Space Program – 225 грн (скидка 75%)
  • Grand Theft Auto IV: The Complete Collection – 128 грн (скидка 70%)

Составлен топ-40 лучших игр с летней распродажи Steam дешевле 300 грн
  • MechWarrior 5: Mercenaries – 94 грн (скидка 75%)
  • Metro Exodus – 79 грн (скидка 90%)
  • Metro Redux – 26 грн (скидка 95%)
  • Monster Hunter World – 246 грн (скидка 75%)
  • Mortal Kombat 1 – 259 грн (скидка 80%)
  • Prison Architect – 182 грн (скидка 75%)
  • Sid Meier’s Civilization VI – 52 грн (скидка 90%)
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – 119 грн (скидка 90%)
  • Sonic Mania  – 29 грн (скидка 90%)
  • Planet Zoo – 41 грн (скидка 95%)

Составлен топ-40 лучших игр с летней распродажи Steam дешевле 300 грн
  • Subnautica – 199 грн (скидка 75%)
  • The Binding of Isaac: Rebirth – 22 грн (скидка 90%)
  • The Long Dark – 107 грн (скидка 75%)
  • The Witcher 3 – 94 грн (скидка 90%)
  • Tom Clancy’s The Division 2 – 162 грн (скидка 75%)
  • Total War: Warhammer III – 284 грн (скидка 85%)
  • Warhammer 40,000: Darktide – 189 грн (скидка 75%)

  • Left 4 Dead 2 – 45 грн (скидка 80%)

  • XCOM 2 – 101 грн (скидка 85%)
  • Watch Dogs 2 – 45 грн (скидка 95%)

Составлен топ-40 лучших игр с летней распродажи Steam дешевле 300 грн

Еще больше скидок можно отыскать по ссылке. Распродажа продлится до вечера 9 июля.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира. GeForce RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта, также геймеры активно переходят на процессоры AMD и Windows 11.

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