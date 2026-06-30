Составлен топ-40 лучших игр с летней распродажи Steam дешевле 300 грн

В Steam продолжается летняя распродажа, на которой с большими скидками можно купить огромное количество видеоигр. Ранее журналисты GamesRadar выбрали 10 игр, на которые стоит обратить внимание, а теперь издание Kotaku собрало отдельную подборку из 40 игр, которые сейчас можно купить за $10 или дешевле.
В список вошли игры разных жанров – от RPG и шутеров до стратегий и экспериментальных инди-проектов, которые не ударят по кошельку.
- American Truck Simulator – 100 грн (скидка 75%)
- Baby Steps – 207 грн (скидка 50%)
- Batman: Arkham Knight – 55 грн (скидка 80%)
- Blood West – 124 грн (скидка 75%)
- Borderlands 3 – 84 грн (скидка 90%)
- Cities: Skylines – 242 грн (скидка 70%)
- Control: Ultimate Edition – 101 грн (скидка 85%)
- Dead Island 2 – 133 грн (скидка 90%)
- Dead Space Remake – 149 грн (скидка 90%)
- Dishonored – 52 грн (скидка 90%)
- Devil May Cry 5 – 142 грн (скидка 85%)
- Dragon Age Inquisition – 99 грн (скидка 90%)
- Dragon Ball Xenoverse 2 – 59 грн (скидка 90%)
- Fallout 76 – 133 грн (скидка 75%)
- Far Cry 4 – 45 грн (скидка 90%)
- Firewatch – 83 грн (скидка 80%)
- Ghostwire Tokyo – 96 грн (скидка 90%)
- Hades – 128 грн (скидка 75%)
- Hitman World of Assassination – 60 грн (скидка 90%)
- Kerbal Space Program – 225 грн (скидка 75%)
- Grand Theft Auto IV: The Complete Collection – 128 грн (скидка 70%)
- MechWarrior 5: Mercenaries – 94 грн (скидка 75%)
- Metro Exodus – 79 грн (скидка 90%)
- Metro Redux – 26 грн (скидка 95%)
- Monster Hunter World – 246 грн (скидка 75%)
- Mortal Kombat 1 – 259 грн (скидка 80%)
- Prison Architect – 182 грн (скидка 75%)
- Sid Meier’s Civilization VI – 52 грн (скидка 90%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 119 грн (скидка 90%)
- Sonic Mania – 29 грн (скидка 90%)
- Planet Zoo – 41 грн (скидка 95%)
- Subnautica – 199 грн (скидка 75%)
- The Binding of Isaac: Rebirth – 22 грн (скидка 90%)
- The Long Dark – 107 грн (скидка 75%)
- The Witcher 3 – 94 грн (скидка 90%)
- Tom Clancy’s The Division 2 – 162 грн (скидка 75%)
- Total War: Warhammer III – 284 грн (скидка 85%)
- Warhammer 40,000: Darktide – 189 грн (скидка 75%)
Left 4 Dead 2 – 45 грн (скидка 80%)
- XCOM 2 – 101 грн (скидка 85%)
- Watch Dogs 2 – 45 грн (скидка 95%)
Еще больше скидок можно отыскать по ссылке. Распродажа продлится до вечера 9 июля.
Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира. GeForce RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта, также геймеры активно переходят на процессоры AMD и Windows 11.