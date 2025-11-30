В последнем месяце 2025 года украинцев ждут шесть нововведений и одна уже знакомая выплата - разбираем, что именно изменится в декабре.

С 1 декабря украинцев ожидают изменения в нескольких сферах. Стартует пилотный проект "УЗ-3000" от "Укрзалізниці", государство начинает выплачивать компенсации за утраченное жилье, а правила бронирования работников претерпевают изменения. Продолжаются и социальные выплаты программы "Зимова підтримка". Об этих и других декабрьских обновлениях - рассказываем ниже.

Программа УЗ-3000 от "Укрзалізниці"

Нашумевшая программа УЗ-3000, которая предусматривает 3000 бесплатных километров поездом для каждого украинца, начнет работать уже в декабре - пока в пилотном режиме. С 1 декабря ее протестируют в прифронтовых громадах: их жители смогут бесплатно проехать до 3000 км в плацкартных и купейных вагонах.

Полноценный запуск УЗ-3000 планируется на 1 января 2026 года. Программа будет действовать только в периоды низкого спроса на железнодорожные перевозки - в январе-феврале и октябре-ноябре.

Видео дня

Кроме того, с 14 декабря поезд Киев-Львов-Киев начнет курсировать каждый час, это увеличит доступность маршрута.

Программа Зимова підтримка 2025

Продолжаются выплаты по программе "Зимова підтримка". В ее рамках каждый украинец может получить 1000 грн социальной помощи от государства. Граждане, которые пострадали от войны или оказались в крайне сложных жизненных обстоятельствах, имеют право подать заявку на расширенную выплату - 6500 грн.

Подать заявку на помощь Зимова підтримка 6500 грн можно до17 декабря, а на помощь Зимова підтримка 1000 грн - до24 декабря.

Компенсация за утраченное жилье на оккупированной территории

Также с 1 декабря начинается прием заявок от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на участие в государственной программе компенсации за жилье, утраченное на временно оккупированных территориях. Программа предусматривает ваучер на жилье для ВПЛ стоимостью 2 млн грн, которые можно будет использовать для покупки нового жилья.

Подать заявку в первую очередь смогут ВПЛ с ВОТ, у которых есть статус участника боевых действий или же лица с инвалидностью вследствие войны с 2014 года.

Сначала подача заявлений будет доступна только через мобильное приложение "Дія". Позже оформить заявку можно будет также в ЦПАУ или через нотариуса.

Идентификация пенсионеров в декабре

Напоминаем, что до 31 декабря пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины или на временно оккупированных территориях, обязаны пройти физическую идентификацию (называется идентификация пенсионеров). Если этого не сделать, то выплаты пенсии им приостановят.

Пройти идентификацию можно через видеоконференцсвязь с органами Пенсионного фонда.

Новое бронирование 45 дней

С 4 декабря вступают в силу изменения в законодательстве, согласно которым критически важные предприятия смогут бронировать военнообязанных сотрудников на новых условиях - на 45 дней с момента заключения трудового договора, даже если у тех есть проблемы с воинским учетом.

Запрет на вылов раков

С 1 декабря 2025 года в Украине запрещен вылов раков. Это делают для того, чтобы сохранить их популяцию.

Сроки запрета:

15 декабря 2025 - 30 июня 2026 - на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах;

1 декабря 2025 - 30 июня 2026 - на всех остальные рыбохозяйственных водоемах.

Напомним, что в Закарпатской области этот запрет действует круглый год, так как в тамошних водоемах водится редкий широкопалыйо рак - он занесен в Красную книгу Украины.

Новая почта и новые тарифы

С 1 декабря 2025 года Новая почта меняет тарифы на доставку некоторых посылок. Причем некоторые подорожают, некоторые - подешевеют.

Новые тарифы:

доставка документов по городу - 60 грн (было 65), по Украине - 70 грн (было 65);

доставка через почтомат - дороже на 10 грн;

курьерская доставка и забор посылок - дороже на 50 грн;

отправка посылок между отделениями по городу - до 10 кг - 100 грн (было 90), до 30 кг – 160 грн (было 140);

отправка посылок между отделениями по Украине: до 10 кг - 120 грн (было 110), до 30 кг – 180 грн (было 160).

Все остальные тарифы и услуги остаются без изменений.

Вас также могут заинтересовать новости: