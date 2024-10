Все разработчики уже работают над другими проектами, заявляет студия.

Подразделение Ubisoft, которое разработало новую часть серии Prince of Persia: The Lost Crown - закрыто. Об этом сообщил блогер Gautoz, который получил информацию от одного из работников студии.

Один из продюссеров проекта дал по этому поводу комментарий изданию Eurogamer. По словам Абдельхака Эльгесса, цикл развития Prince of Persia: The Lost Crown подходит к концу, недавно студия релизнула три бесплатных обновления с новым контентом, а также сюжетное DLC Mask of Darkness.

Продюссер добавил, что большинство разработчиков перевели на другие проекты, где их опыт и профессионализм, накопленный во время работы над The Lost Crown, будет использоваться в разработке новых игр.

Видео дня

Эльгесса заявил, что студия понимает, что игроки очень любят Prince of Persia, и Ubisoft планирует развивать серию в будущем. Однако о сиквеле The Lost Crown продюссер ничего не сказал.

Понятно, что один из проектов, куда перевели разработчиков, - многострадальный ремейк Prince of Persia: Sands of Time. Игра должна была выйти ещё в 2021 году, но после череды переносов релиз был назначен на 2026 год.

Также напомним, что сегодня Telltale вышла с официальным заявлением, что разработка The Wolf Among Us 2 продолжается. Студия была вынуждена это сделать в связи с расходящимися слухами о прекращении производства игры.

Немного о Prince of Persia: The Lost Crown:

Prince of Persia: The Lost Crown - новая часть культовой серии Prince of Persia. В этот раз игроки примерили на себя роль охранника принца, которому предстоит спасти похищенного монарха. Геймплей выполнен в стиле самого первого Prince of Persia, который выходил ещё на аркадных автоматах. Это сайд-скролер экшен с платформингом и сражениями.

Игра стала одним из самых высоко оценённых релизов 2024 года. Критики оценили игру в 86 баллов на Metacritic, а пользовательские оценки в Steam составили 83% положительных отзывов.

Вас также могут заинтересовать новости: