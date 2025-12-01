Сложно представить, каким образом можно реализовать отвод Сил обороны Украины из Донецкой и Луганской областей в рамках переговоров с РФ. Такое мнение высказал главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пясецкий в эфире Ранок.LIVE.
"Я не знаю, каким образом это можно реализовать. Во-первых, территориальная целостность закреплена в Конституции. И чтобы какие-то территории уступить, надо проводить референдум. С военной точки зрения, ни один вменяемый военный своего согласия на такую уступку не даст. Чисто из прагматических соображений. Первое, что за эту территорию погибали и воевали наши собратья. Другое, то, что для врага это будет плацдарм", - сказал Пясецкий.
Он отметил, что по мнению большинства военных, Россия не остановится на этом. Москва может поставить войну на паузу, однако не закончит ее навсегда.
"Это даст врагу приблизиться к ключевым городам Донбасса, Харьковщины - тот же Изюм, который уже был в оккупации, или какой-то Павлоград, еще какие-то другие небольшие города или села, которые будут уничтожены, потому что будут находиться к линии боестолкновения значительно ближе. Я не считаю это правильным шагом, даже обсуждать, чтобы уступить эти города. Это Краматорск, Славянск, многие другие города. Да, сейчас там много выехало людей, не работает промышленность. Но это наши города и там живут наши люди", - добавил Пясецкий.
Мирные переговоры: важные новости
Ранее журналисты Axios писали, что главной темой переговоров между США и Украиной 30 декабря стал вопрос будущей границы между Украиной и РФ в рамках возможного мирного соглашения.
Между тем украинские СМИ пишут, что США и Украине во время вчерашней встречи так ине удалось достичь консенсуса по проекту мирного соглашения. Отмечается, что ключевые споры происходили вокруг вопроса территории и отказа Украины от участия в НАТО. Москва продолжает выдвигать требование полного выхода Украины из Донецкой и Луганской областей. Тогда как Киев настаивает, что этот вариант невозможен.