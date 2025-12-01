Россия не остановится, даже если пойти на ее условия, считает Виталий Пясецкий.

Сложно представить, каким образом можно реализовать отвод Сил обороны Украины из Донецкой и Луганской областей в рамках переговоров с РФ. Такое мнение высказал главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пясецкий в эфире Ранок.LIVE.

"Я не знаю, каким образом это можно реализовать. Во-первых, территориальная целостность закреплена в Конституции. И чтобы какие-то территории уступить, надо проводить референдум. С военной точки зрения, ни один вменяемый военный своего согласия на такую уступку не даст. Чисто из прагматических соображений. Первое, что за эту территорию погибали и воевали наши собратья. Другое, то, что для врага это будет плацдарм", - сказал Пясецкий.

Он отметил, что по мнению большинства военных, Россия не остановится на этом. Москва может поставить войну на паузу, однако не закончит ее навсегда.

Видео дня

"Это даст врагу приблизиться к ключевым городам Донбасса, Харьковщины - тот же Изюм, который уже был в оккупации, или какой-то Павлоград, еще какие-то другие небольшие города или села, которые будут уничтожены, потому что будут находиться к линии боестолкновения значительно ближе. Я не считаю это правильным шагом, даже обсуждать, чтобы уступить эти города. Это Краматорск, Славянск, многие другие города. Да, сейчас там много выехало людей, не работает промышленность. Но это наши города и там живут наши люди", - добавил Пясецкий.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее журналисты Axios писали, что главной темой переговоров между США и Украиной 30 декабря стал вопрос будущей границы между Украиной и РФ в рамках возможного мирного соглашения.

Между тем украинские СМИ пишут, что США и Украине во время вчерашней встречи так ине удалось достичь консенсуса по проекту мирного соглашения. Отмечается, что ключевые споры происходили вокруг вопроса территории и отказа Украины от участия в НАТО. Москва продолжает выдвигать требование полного выхода Украины из Донецкой и Луганской областей. Тогда как Киев настаивает, что этот вариант невозможен.

Вас также могут заинтересовать новости: