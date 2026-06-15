Французские ВМС едва не потеряли самолет ДРЛО E-2C Hawkeye из-за 'неправильной' проволоки – СМИ

Самолет, с которым произошла неприятность, давно прозвали "Неудачником".

Военно-морские силы Франции едва не потеряли один из своих трех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye во время выполнения миссии Clemenceau 25. Инцидент произошел на борту авианосца Charles de Gaulle во время пятимесячного похода корабельной ударной группы, пишет Opex360.

Говорится, что событие произошло в прошлом году, в конце марта, но об инциденте стало известно только сейчас.

Пожар над Аденским заливом

Видео дня

В феврале Бюро расследования авиационных происшествий государственной авиации Франции (BEA-É) упомянуло об инциденте, произошедшем 28 марта на борту самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye из флотилии 4F во время пребывания авианосной группы в Аденском заливе.

Тогда сообщалось лишь о пожаре на борту, который вынудил экипаж совершить экстренную посадку на авианосец. Детали стали известны только после обнародования полного отчета о расследовании.

Как следует из документа, экипаж самолета E-2C Hawkeye FR3 столкнулся с беспрецедентной ситуацией во время полета в район тактических учений, расположенного примерно в 150 километрах от авианосца и почти в 300 километрах от аэропорта Джибути-Амбули – единственного запасного аэродрома в регионе.

Самолет стартовал с палубы "Шарля де Голля" в 13:57 для координации учений истребителей Rafale M. После набора высоты 7,6 километра командир решил провести дополнительную проверку закрылков, которые перед полетом проходили техническое обслуживание. Именно во время проверки резервной электрической системы управления закрылками в 14:19 и возникла аварийная ситуация.

Пламя внутри самолета

Офицер боевого информационного центра, находившийся в задней части самолета, услышал подозрительный шум над рабочим отсеком. Через несколько секунд над местом оператора радиолокационной системы появилось пламя. Командир немедленно объявил чрезвычайную ситуацию и приказал экипажу перейти на кислородные маски. После этого он взял курс на авианосец и начал экстренное снижение.

Для предотвращения проникновения дыма кабину пилотов держали герметично закрытой под избыточным давлением. Тем временем скорость самолета приблизилась к максимально допустимой для полета с выпущенными закрылками. Трем операторам боевых систем удалось потушить пожар лишь через семь минут после его возникновения. К этому времени к Hawkeye уже присоединился истребитель Rafale M, пилот которого после нескольких облетов подтвердил, что снаружи самолет не имеет признаков возгорания или утечки топлива.

Огнетушители не сработали должным образом

Расследование выявило дополнительную проблему: экипаж столкнулся со значительными трудностями при использовании штатных огнетушителей.

Как установили эксперты, предохранительные чеки на них были зафиксированы пластиковыми стяжками вместо предусмотренных конструкцией пломб, которые должны легко срываться при приведении огнетушителя в действие. Это существенно затруднило борьбу с огнем, который уже начал распространяться внутри отсека.

После локализации пожара командир принял решение сбросить часть топлива для уменьшения посадочной массы и подготовиться к аварийной посадке на авианосец. Экипаж также рассматривал вариант экстренного покидания самолета в случае повторного возгорания.

Посадка без закрылков

После оценки рисков командование авианосца разрешило выполнить аварийную посадку без использования закрылков. На борту "Шарля де Голля" объявили полную боевую готовность. Все самолеты Rafale, находившиеся в воздухе, перевели в режим ожидания для экономии топлива. Скорость ветра над палубой на тот момент составляла около 70 км/ч.

Из-за риска повторного возгорания командир авианосца решил принимать поврежденный самолет на борт, а не направлять его на запасной аэродром, чтобы минимизировать время нахождения машины в воздухе. Для перестраховки шасси выпустили заранее из-за риска возможного отказа гидравлической системы.

Несмотря на все сложности, E-2C Hawkeye успешно совершил посадку с первой попытки. После остановки самолета экипаж заглушил двигатели и оперативно эвакуировался. Все пять членов экипажа были осмотрены медицинской службой.

Причина инцидента

Эксперты установили, что пожар вызвало короткое замыкание между кабелем аварийного питания закрылков и трубопроводом гидравлической системы. Электрическая дуга постепенно повреждала трубопровод, пока не привела к его разрушению и возгоранию.

По мнению следователей, причиной стала неправильная прокладка кабельного жгута, которая, вероятно, существовала еще с момента заводской сборки самолета. Выявить проблему ранее не удалось из-за сложного доступа к узлу и отсутствия проверки электрической изоляции кабеля.

Кроме того, в отчете указано на недостатки системы контроля качества технического обслуживания, а также на недостаточную подготовку экипажей к борьбе с пожарами на борту самолетов.

Самолет с красноречивым прозвищем

Интересно, что все три самолета E-2C Hawkeye флотилии 4F имеют собственные неофициальные прозвища, пишет издание.

Первый самолет, FR1, получил название "Frère unité" ("Брат-единица") за свою надежность. Второй, FR2, прозвали Arabesque – в честь лошади из популярного комикса "Синие мундиры", поскольку он прекрасно проявляет себя на учениях, но часто ломается во время реальных операций.

Что касается FR3, который попал в этот инцидент, его уже давно называют "Pas de bol" ("Неудачник") из-за постоянных технических проблем. На момент аварии самолет имел за плечами 6258 часов налета и почти 3900 посадок, из которых более 1500 были выполнены на палубу авианосца.

"И, похоже, на этот раз он снова подтвердил свою репутацию", – отмечают авторы.

Проблемы США с F-35

Напомним, по мнению экспертов, новейший американский истребитель F-35 Lightning II оказался слишком сложной машиной. Значительная часть парка этих самолетов постоянно находится в небоевом состоянии. Речь шла о том, что показатель способности самолета выполнить хотя бы одну из своих миссий снизился с 67% парка в 2021 году до 44% в 2025 году. А показатель full mission capable (способность выполнять все задачи) за указанный период упал с 38% до 25%.

Вас также могут заинтересовать новости: