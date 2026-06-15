'Пытались продавить силой': эксперт об изменениях в тактике атак России по Украине

Российская армия нанесла удар по украинской культуре.

В ночь на 15 июня во время воздушной атаки Россия попыталась прорвать украинскую ПВО количеством запущенных средств поражения, сосредоточившись на уничтожении украинской культуры. Об этом в эфире Radio NV сказал ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, авиаэксперт Валерий Романенко.

Он отметил, что результативность Воздушных сил Украины в отражении сегодняшней атаки "превзошла все ожидания". По его словам, сбивание всех 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К является "выдающимся результатом". Эксперт подчеркнул, что также очень удачным является сбивание 5 из 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон". Такого опыта, по его словам, нет даже у американцев.

Романенко добавил, что Воздушные силы обычно сбивали примерно одну ракету из трех баллистических, таких как "Искандер-М". Но во время отражения атаки в июне процент сбитых ракет достиг 45.

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"Мы получили очередной транш ракет и использовали его в полной мере. Главное, что мы уже научились предвидеть районы ударов", – подчеркнул Романенко.

Он добавил, что примерно из каждых 20 запущенных врагом "Шахедов" долетел лишь один. Но все же есть жертвы, потери, пострадавшие исторические места.

"Сегодня был удар по украинской культуре – киностудия, "Мистецький арсенал", дом органной музыки, Киево-Печерская лавра", – сказал он.

Романенко отметил, что россияне, вероятно, внесут коррективы для ударов при следующей воздушной атаке. "Сегодня попытались продавить массой, не получилось. А в следующий раз будут искать новые стратегические приемы. Надеюсь, что наша разведка отследит российские позиции, и по завезенным средствам можно будет определить направление основного удара", – добавил он.

При этом он отметил, что следует ожидать усиления ударов по гражданской инфраструктуре, учитывая тактику россиян.

Удар по Лавре – больше новостей

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что российский удар по Киево-Печерской лавре для французов – это как бомбардировка Нотр-Дама. Европейские дипломаты осудили атаку РФ по объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве в ночь на 15 июня. Барро говорит, что Россия в очередной раз продемонстрировала всю жестокость своих действий, и это абсолютно неприемлемо.

Предстоятель Православной Церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний подчеркнул, что повреждение Успенского собора Киево-Печерской лавры в результате российского удара – это преступление против человечества. По словам Епифания, россияне в ночь на 15 июня совершили еще одно преступление против истории и христианства.

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